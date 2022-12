Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili che possano completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di confermarsi in Italia e continuare il percorso di crescita in Europa.

Milan, sfida al Real Madrid per Enzo Fernandez

Il mercato rossonero ruota attorno al futuro di due calciatori che sono fondamentali nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, ovvero Rafael Leao ed Ismael Bennacer. In particolare, sul centrocampista algerino ci sarebbe il forte interesse del Liverpool di Jurgen Klopp pronto ad approfittare di un eventuale mancato rinnovo e mettere sul piatto una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro per convincere il club rossonero a cedere l'ex Empoli in estate.

Il Milan non vuole farsi cogliere impreparato e perdere un giocatori così importante per la mediana. In caso di addio, i rossoneri potrebbero ritornare su Enzo Fernandez, talentuoso centrocampista argentino del Benfica ormai diventato il perno della mediana dell'Albiceleste di Scaloni. Le prestazioni del Musico al Mondiale in Qatar avrebbero fatto aumentare la valutazione ma soprattutto la concorrenza. Infatti, oltre ad intavolare una trattativa con il Benfica, il Diavolo deve battere la concorrenza del Real Madrid di Carlo Ancelotti che sarebbe pronto all'offensiva in estate per il mediano argentino come eventuale sostituto di Toni Kroos.

Attenzione anche al profilo di Sofyan Amrabat della Fiorentina, autore di un grande Mondiale con il Marocco.

Milan, possibile ritorno di fiamma per Zaniolo

Oltre a Bennacer, il Milan spera di convincere Rafael Leao a continuare la sua esperienza in rossonero. I dirigenti Maldini e Massara sarebbero disposti ad un sacrificio per il gioiello portoghese che resta però uno degli obiettivi di mercato di Real Madrid ma soprattutto Chelsea.

Per questo, i rossoneri starebbero valutando gli eventuali sostituti del portoghese e tra questi resta sempre in auge la candidatura di Nicolò Zaniolo che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma. Questa situazione potrebbe favorire un suo trasferimento in estate. Infatti, con il mancato rinnovo con il club giallorosso, la valutazione dell'esterno italiano scenderebbe rispetto ai 50-60 milioni di euro richiesti in estate.

Il Diavolo starebbe quindi aspettando l'evolversi di questa situazione ma deve battere la concorrenza del Napoli di Luciano Spalletti che con l'eventuale cessione di uno tra Politano e Lozano, potrebbe virare sul 22 della Roma per completare la batteria di trequartisti.

Non tramonta anche la candidatura di Hakim Ziyech che il Milan vorrebbe provare ad acquistare già a gennaio. I rossoneri sarebbero pronti ad un'offerta impostata sulla base di un prestito con un diritto di riscatto fissato attorno ai 15 milioni di euro.