La Juventus è reduce da stagioni difficili dal punto di vista delle prestazioni. L'ultimo scudetto risale al 2020, dopo più di due stagioni la squadra bianconera è cambiata tanto preferendo puntare sui giovani e sul settore giovanile, e non su giocatori affermati come succedeva invece fino a qualche stagione fa. Non ci sono più nomi come Cristiano Ronaldo, Khedira, Morata, Matuidi, al loro posto la società bianconera ha investito su giovani importanti come Dusan Vlahovic valorizzando giovani come Fagioli e Miretti. Una Juventus diversa rispetto a quella che ha vinto nove scudetti consecutivi, a ricordare le differenze fra la Juventus del passato e quella attuale è stato anche Radja Nainggolan.

Ospite in una diretta Instagram organizzata dal profilo Tradizione Romanista il centrocampista belga ha voluto sottolineare come la sua Roma era una squadra fortissima, sia quella allenata da Di Francesco, che quella guidata da Garcia e da Spalletti. Il problema di fondo è che affrontava una Juventus ancora più forte, con tanti giocatori affermati che hanno contribuito alla vittoria di tanti campionati, ma anche al raggiungimento di due finali di Champions League nel 2015 e nel 2017, perse contro il Barcellona e il Real Madrid. Per Nainggolan la Roma di qualche stagione fa avrebbe sconfitto facilmente la Juventus attuale, a sottolineare proprio la differente qualità dei bianconeri attuali rispetto a quelli guidata da Allegri nei suoi cinque anni a Torino.

Il giocatore Nainggolan ha parlato delle sue stagioni alla Roma

''Con Spalletti, Garcia ma anche con Di Francesco, quando giocammo la semifinale di Champions, noi avevamo sempre squadre fortissime, ma la Juve era superiore''. Queste le dichiarazioni di Radja Nainggolan in riferimento alle stagioni in cui giocava la Roma e che in Italia vedevano una superiorità netta della Juventus.

Il centrocampista ha aggiunto: ''Contro la Juve di adesso potevamo vincere facile. Per 4-5 anni siamo stati poco distanti dalla prima''. Ha poi parlato dei suoi ex compagni di squadra alla Roma, elogiando Strootman che prima dell'infortunio era il più forte della squadra, poi l'esperienza e la qualità di giocatori come De Rossi e Totti.

Come scrive Nainggolan il rammarico principale è che quella Roma non ha vinto niente, anche se rimane il legame dal punto di vista umano fra i giocatori.

La carriera professionale di Nainggolan delle ultime stagioni

Il centrocampista belga dopo le stagioni alla Roma ha giocato nell'Inter prima di ritornare al Cagliari, società da cui era stato acquistato proprio dalla società romana. Due stagioni nelle società sarda prima del trasferimento nel 2021 nell'Anversa, società in cui gioca attualmente e con la quale ha disputato fino ad adesso una trentina di match.