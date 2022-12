Manchester City e Liverpool si sono affrontate in un avvincente ottavo di finale di Carabao Cup, ossia la Coppa di Lega inglese. Seppur con parecchi assenti - a causa del recente mondiale in Qatar - la sfida è stata ricchissima di emozioni. I padroni di casa del Manchester City vincendo 3-2 contro i Reds hanno ottenuto il pass per i quarti di finale della competizione.

City avanti in coppa

A sbloccare la gara ci ha pensato Erlig Haaland, al quale sono bastati 10 minuti per segnare il goal che ha aperto le marcature. Il norvegese ha anticipato il difensore e colpendo il pallone al volo ha insaccato in rete.

Da sottolineare il cross di De Bruyne.

Il City ha cercato a lungo la rete del possibile raddoppio, senza mai trovare il giusto cinismo per convertire in rete le occasioni create. Il Liverpool ha approfittato gli sprechi della banda di Guardiola e ha pareggiato i conti grazie ad un piattone di Fabio Carvalho che all’altezza del dischetto del rigore incrociando il tiro ha trovato l’angolino. Anche in questa occasione è giusto sottolineare l'assist di capitan Milner che con lucidità ha alzato la testa e ha trovato l’ex-Fulham.

A riportare in vantaggio la squadra di Manchester ci ha pensato Ryad Mahrez. L’algerino ha stoppato con l’esterno sinistro un lancio morbidissimo effettuato da Rodri. Il controllo al volo di altissima caratura tecnica gli ha permesso di posizionare perfettamente il pallone per servire la specialità della casa: il tiro a giro.

Il 26 non ha lasciato scampo al portiere del Liverpool Kelleher che non ha potuto che raccogliere la palla in rete.

Neanche il tempo di gioire per il City che il Liverpool - con un moto d'orgoglio - aveva già preparato la reazione. Darwin Nuñez si è involato verso la porta con uno scatto da centometrista che Laporte non ha potuto contrastare.

Al suo fianco con la stessa velocità lo seguiva Momo Salah. L’ex Benfica ha deciso di non essere egoista e cedere la gloria al compagno che con la porta sguarnita non ha potuto sbagliare il goal del pareggio.

Successivamente è salito di nuovo in cattedra Kevin De Bruyne (il migliore in campo del match) che con un grande assist dalla trequarti campo, tipico del suo repertorio, ha trovato la testa del giovane difensore olandese Akè, che ha sancito il definitivo 3-2.

Il ritorno della Premier League

Dopo questo ottavo di finale le due squadre sono attese in campo per la ripartenza della Premier League.

Il Liverpool sfiderà a Birmingham l’Aston Villa. I villans sono una squadra ostica con un bel progetto e hanno voglia di far bene. Il pubblico è caloroso e per Klopp non sarà affatto facile tornare con i 3 punti. Stesso discorso vale per il City che invece giocherà mercoledì 28 alle ore 21 a Leeds per chiudere questo turno speciale di Premier League: se non vuole far scappare l’Arsenal primo in classifica, la squadra di Guardiola deve espugnare Elland Road.