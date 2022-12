La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Diversi i rinforzi ma anche le cessioni, nell'ultimo giorno sono partiti in prestito Arthur Melo, Denis Zakaria e Nicolò Rovella; il brasiliano al Liverpool, lo svizzero al Chelsea e il calciatore italiano al Monza. Il giovane è diventato subito un titolare nella squadra lombarda: soprattutto con l'arrivo come tecnico di Palladino, è diventato un riferimento del centrocampo. Di recente è stato intervistato da Tuttosport: il giocatore ha sottolineato come, nella prima parte di stagione, sono stati due i momenti più belli che ha vissuto; Il primo è stato il suo esordio con la Juventus nella vittoria contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato, quando è entrato per sostituire Locatelli; il secondo è la vittoria del Monza contro la Sampdoria per 3 a 0.

Quello più brutto è stato l'esonero di Stroppa. Il centrocampista ha parlato anche della vittoria del Monza per 1 a 0 contro la Juventus, sottolineando come, in parte, sia rimasto dispiaciuto ma che da professionista bisogna sempre giocare per vincere. In merito alla scelta di trasferirsi al Monza, ha aggiunto che, inizialmente, è rimasto dispiaciuto di aver lasciato la Juventus in prestito ma è consapevole che fa parte della crescita professionale. Il Monza è un altro passo importante dopo aver giocato nel Genoa. Ha, poi, aggiunto di sentire ogni tanto Allegri: il tecnico della Juventus chiama anche Galliani, amministratore delegato del Monza, non solo per amicizia.

Rovella ha parlato del suo trasferimento in prestito al Monza

'Come riconquistare la Juventus? Lavorando a testa bassa e facendo il massimo per il Monza. La Juve è una conseguenza: prima bisogna lavorare bene e giocare bene. Qui al Monza il livello è alto e quindi si impara sicuramente'. Queste le dichiarazioni di Nicolò Rovella in una recente intervista a Tuttosport.

Il centrocampista ha aggiunto: 'Ho detto al mio agente sportivo che se devo andare via dalla Juventus vado solo al Monza'. Il giocatore ha sottolineato di non essere pentito della scelta di trasferirsi nella società lombarda dichiarando: 'A Monza ho trovato Berlusconi e Galliani, un centro sportivo bellissimo, una società di alto livello e si ragiona come una grande squadra anche se siamo appena saliti in A'.

Parole importanti quelle del centrocampista, attualmente un riferimento del Monza e che dalla stagione 2023-2024 dovrebbe ritornare alla Juventus per giocarsi un posto nella rosa bianconera.

La stagione fin qui disputata da Rovella

Il centrocampista Rovella ha giocato in questa stagione 14 match, 1 in Coppa Italia e 13 nel campionato italiano. È un riferimento della nazionale italiana under 21, il giocatore avrà la possibilità di incontrare per ben due volte la Juventus a gennaio. Prima in Coppa Italia e poi nel campionato italiano.