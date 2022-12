Il mondiale in Qatar si è chiuso con la vittoria dell'Argentina in finale ai rigori contro la Francia. Una vittoria meritata, soprattutto se si considerano i tempi regolamentari con i transalpini non pervenuti per almeno 75 minuti salvo poi trovare in due minuti i due gol della rimonta firmati dallo straripante talento di Kylian Mbappé.

La rivelazione della competizione mondiale è probabilmente stato il Marocco, arrivato quarto dopo la sconfitta nella finale del terzo e quarto posto ad opera della Croazia. A sottolineare il cammino mondiale della nazionale nord africana è stato Arrigo Sacchi, che servendosi di una recente intervista rilasciata a La Stampa ha utilizzato l'esempio del Marocco per lanciare una frecciatina, l'ennesima, alla Juventus, soffermandosi in particolare su un match che ha catturato la sua attenzione nella prima parte della stagione.

Il tecnico Sacchi ha lanciato una critica al gioco della Juventus parlando del match contro la Salernitana

'Con le piccole, con la sorpresa Marocco che se la gioca con la Francia e tiene il dominio del campo nonostante dall’altra parte ci siano tutte le stelle. Non va bene, così perdiamo interesse'. Queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi che ha poi aggiunto: 'Che la Juve lasci l’iniziativa alla Salernitana con una rosa che costa meno di un giocatore bianconero non è tollerabile'. Sacchi ha così raccontato di trovarsi a Milano Marittima al momento del match e di aver ripreso a pedalare a bordo della propria bicicletta incredulo dopo aver visto parte della gara, per l'appunto sorpreso dal modo in cui i campani hanno interpretato l'incontro contro i bianconeri nonostante la squadra juventina sia tecnicamente superiore.

Un po' come fatto appunto dal Marocco contro la Francia, evidentemente superiore ma comunque in balia dell'avversario per buona parte della gara.

A proposito del match richiamato da Sacchi il punteggio finale fu di 2 a 2: la Salernitana chiuse in vantaggio 0-2 la prima frazione salvo poi essere raggiunta e superata nel finale dai bianconeri.

La rete del 3-2 firmata da Milik venne però annullata dal VAR per offside di Leonardo Bonucci, che tentò di arrivare sulla traiettoria del pallone girato in porta dal polacco: come ampiamente noto, le immagini diffuse al termine del match hanno poi dimostrato come la rete fosse regolare dato che la sala Var, per mancanza del relativo materiale di prova, non considerò la posizione di Antonio Candreva che teneva appunto in gioco il centrale di difesa juventino.