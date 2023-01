La Juventus è ripartita dopo la sentenza della Corte Federale d'Appello appesantendo l'iniziale richiesta del Procuratore Figc Chiné che aveva chiesto 9 punti di penalizzazione. Alla fine sono 15, con la Juventus che si ritrova al nono posto dopo il pareggio contro l'Atalanta in campionato. Una situazione difficile per la società bianconera, con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino che ha deciso di fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Dapprima la Juve aspetterà le motivazioni con le quali è stata sanzionata la Juventus.

Dell'argomento ha voluto parlare anche Raffaele Auriemma.

Il giornalista sportivo su Twitter ha lanciato una frecciatina ai tifosi della Juventus, sottolineando come lui aveva già denunciato questo sistema Juve fatto di plusvalenze per ripianare le perdite. Auriemma si è detto dispiaciuto delle offese ricevute sottolineando come quello da lui dichiarato si è rivelato giusto, considerando la sanzione della Corte Federale d'Appello alla Juventus.

Il giornalista Auriemma ha parlato dei 15 punti di penalizzazione alla Juve

'Da anni denuncio il sistema Juventus fatto di stratagemmi per coprire le perdite che negli ultimi 10 anni sono state di un miliardo poi ripianate da Exor. Mi spiace che i tifosi Juve non avevano capito cosa stava accadendo e pensavano solo ad offendermi'.

Questo il post su Twitter di Raffale Auriemma in riferimento alla sentenza della Corte Federale d'Appello che ha sanzionato con -15 punti di penalizzazione la società bianconera. Per il giornalista sportivo quindi sono dieci anni che la Juventus utilizza un sistema che gli permetterebbe di coprire le perdite finanziarie, evidente il riferimento alle presunte plusvalenze fittizie.

Non è mancata la risposta di diversi utenti al post di Auriemma, in tanti critici nei confronti del giornalista sportivo. Uno di questi ha scritto: 'Ma stai buono che avete fatto lo stesso , i ragazzini iper valutati per Osimhen sono una roba imbarazzante. Perlomeno scrivi che godi e basta saresti se non altro sincero ma la morale anche no'.

Alcuni invece hanno scritto a sostegno del giornalista sportivo, un utente ha scritto: 'Si raccoglie quello che si semina.... Dispiace solo la lungaggine per arrivare a questo risultato dopo anni e anni di denunce da parte dei giornalisti e vari addetti ai lavori'.

La Juventus farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni

Parole importanti in attesa delle motivazioni della Corte Federale d'Appello, con la Juventus che è pronta a ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni come recentemente dichiarato dall'amministratore delegato della società bianconera Maurizio Scanavino. Si deciderà se confermare la sanzione o annullarla, il Collegio di Garanzia del Coni non può incrementare i punti di penalizzazione o diminuirli. Se non dovesse essere raccolto il ricorso la Juventus potrebbe appellarsi al Tar, ultimo grado di giudizio.