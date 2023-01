Il campionato di Serie A è ripartito non solo con il calcio giocato, ma anche con le dichiarazioni dei protagonisti nelle conferenze stampa di presentazione delle varie partite. Ad esempio, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, prima della sfida contro l'Inter, ha dichiarato: "Non pensiamo a complotti, se tutti tirano fuori questa cosa significa che il nostro sistema è migliorabile. La credibilità è la prima cosa, soprattutto in un momento come quello attuale".

A supporto delle parole del tecnico degli azzurri è intervenuto anche il giornalista di fede partenopea Raffaele Auriemma, il quale ha utilizzato il proprio account Twitter per difendere i tifosi del Napoli, che arrivano da anni di delusioni e amarezze, alludendo anche a degli episodi arbitrali controversi che non avrebbero agevolato la squadra campana.

Le parole scritte da parte del giornalista sportivo hanno suscitato pareri discordanti da parte degli utenti di Twitter

'I tifosi del Napoli non sono ossessionati dallo scudetto, hanno semplicemente accumulato delusioni e amarezze perché negli anni scorsi non tutti hanno fatto “del loro meglio per rendere il sistema più credibile” #Orsato #Gravina #Trentalange'. Questo è il post di Raffaele Auriemma a supporto delle dichiarazioni in conferenza stampa di Luciano Spalletti prima di Inter-Napoli.

Questo tweet del giornalista sportivo ha generato le risposte di diversi utenti, sia a sostegno che contro.

Un utente di Twitter ha scritto: 'Basta piangere preventivamente. Avete un vantaggio e una squadra molto forte! Se non vincerete lo scudetto non sarà certo per il 'vento del Nord''. Un altro utente ha aggiunto: 'Dopo alberghi, previsioni meteo, anticipi/posticipi quale sarà la prossima scusa per non ammettere le proprie incapacità?

Forza gente, puntate, tanto anche in un torneo a due squadre arrivano sempre secondi'.

Qualcun altro invece ha scritto: 'Anche all'interno della società campana qualcuno non ha dato il meglio'. Mentre qualcuno ha affermato: 'Cosa c’è di difficile nell’ammettere i propri errori? Perché bisogna dare la colpa agli altri per gli errori propri? È questa mentalità che non vi pone al livello delle big europee, io non ho mai sentito l’allenatore del Liverpool attaccare il “sistema” per le proprie sconfitte'.