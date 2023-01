La pesante sconfitta della Juventus sul campo del Napoli fa ancora discutere, ecco che nelle scorse ore il noto giornalista sportivo Paolo Barigiggia ha voluto sottolineare come i bianconeri siano sprovvisti in società di una figura capace di giudicare l'operato di Massimiliano Allegri. Della partita tra Juve e Napoli hanno parlato anche Paolo De Paola su SportItalia e Stefano De Grandis su Sky Sport.

Bargiggia sulla Juventus: "Un tema preoccupante è che adesso non c'è un dirigente in grado di giudicare Allegri ed il suo lavoro"

Paolo Bargiggia è tornato a parlare nelle scorse ore della Juventus e lo ha fatto tramite i suoi canali social Twitter.

Il giornalista Mediaset ha dunque analizzato quella che attualmente sarebbe la situazione in casa bianconera, suggerendo poi un dirigente per il futuro della Juve: "Un altro tema preoccupante per il futuro della Juventus è che adesso non c'è nessun dirigente capace ed indipendente in grado di giudicare il lavoro di Allegri. Non lo è certo Cherubini che di Allegri è emanazione e amico. Va fatto di tutto per provare a prendere Giuntoli". Il succitato messaggio di Bargiggia arriva dopo un post che lo stesso giornalista aveva pubblicato sempre su Twitter a ridosso della pesante sconfitta della Juventus rimediata al San Paolo contro il Napoli e che recitava queste parole: "A Napoli giustizia è fatta per chi ama il calcio, il futuro e lo spettacolo.

Chi è soltanto capace di difendersi non può essere in grado di ambire a nulla di importante. Onore al Napoli di Spalletti. Allegri, invece, va congedato al termine della stagione, per il bene della Juventus".

De Paola: "L'ippica c'entra poco con il calcio ed Allegri è arrivato al capolinea"

Anche il giornalista Paolo De Paola ha voluto commentare la pesante sconfitta per il risultato di 5 ad 1 della Juventus con il Napoli.

De Paola, in un editoriale scritto su SportItalia.com, esalta dunque Spalletti bocciando piuttosto drasticamente l'operato di Massimiliano Allegri: "Capolinea Allegri, consacrazione Spalletti. Vincere per uno a zero non è l’unica cosa che conta. Anzi, non conta più nulla. Chi si riferisce all’ippica per ispirare il proprio calcio vuol dire che ha capito poco di calcio ed è meglio che resti all’ippica.

Il Napoli è travolgente bellezza. Il più bello di sempre. Nemmeno quello di Sarri o di Bianchi o quello di Bigon o di Vinicio hanno dato tanto spettacolo per bellezza ed efficacia di gioco. Roba mai vista".

De Grandis: "Non sono stupito della sconfitta della Juventus perché il Napoli è più forte"

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha commentato nelle scorse ore la debacle della Juventus sul campo del Napoli con queste parole: "Non sono così stupito del risultato, perché immaginavo una vittoria con merito del Napoli, che è più forte della Juventus. Alex Sandro è uno dei punti deboli della Juve, ecco perché non sono convinto che la difesa bianconera sia così forte"