Uno dei giocatori che ha fatto meglio in questa stagione, almeno fino a questo momento, in casa Inter è Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro l'anno scorso era 'chiuso' da Ivan Perisic sulla fascia sinistra e per questo motivo Simone Inzaghi spesso lo utilizzava come braccetto di sinistra della difesa a tre, alternandolo a Alessandro Bastoni. In quest'annata, invece, è riuscito a far sedere in panchina stabilmente Robin Gosens, non l'ultimo che capita. Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate e avrebbero attirato l'attenzione di alcuni top club europei, su tutti il Chelsea, che sarebbe pronto a fare un tentativo per lui.

Il Milan è intanto sempre alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato, in particolar modo sulla fascia destra, dove Saelemaekers e Junior Messias non convincono a pieno. I rossoneri, per questo motivo, sarebbero pronti a fare un tentativo per Nicolò Zaniolo, che ormai sembra destinato a dire addio alla Roma, forse già a gennaio.

Chelsea su Dimarco

La situazione economica del calcio italiano e, nello specifico, dell'Inter non permette di poter dire che ci sono giocatori incedibili. E proprio per questo anche Federico Dimarco potrebbe caratterizzare le cronache di mercato. Sull'esterno italiano avrebbe messo gli occhi il Chelsea, visto che Cucurella ha deluso le aspettative e Chilwell, oltre a non aver mai convinto a pieno, ha subito un brutto infortunio.

La società nerazzurra, comunque, avrebbe già fatto sapere ai Blues che un' eventuale trattativa sarà intavolata solo per la prossima estate visto che per gennaio l'unico che potrebbe andar via è Milan Skriniar, essendo in scadenza di contratto a giugno.

Se è vero che, comunque, non ci sono incedibili, servirà davvero una proposta fuori mercato per convincere l'Inter a privarsi di Dimarco, grande protagonista e tra i migliori in campo anche nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan.

I nerazzurri, infatti, avrebbero fatto sapere al Chelsea di essere disposti a trattare solo per un'offerta superiore ai 50 milioni di euro. Da capire se gli inglesi arriveranno a tanto o se prenderanno in considerazione altre piste, su tutti Alfonso Pedraza.

Milan su Zaniolo

Il Milan sarebbe pronto a fare un tentativo già in questa sessione di mercato per Nicolò Zaniolo.

Il fantasista è in uscita dalla Roma, tanto da essersi escluso dalla trasferta di campionato contro lo Spezia e per questo un suo addio è sempre più probabile. I giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo, ma i rossoneri sarebbero pronti ad una proposta interessante. Sul piatto, infatti, ci sarebbe il cartellino di Junior Messias per il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.