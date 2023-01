Josè Mourinho compirà 60 anni il prossimo 26 gennaio e c'è chi ha voluto portarsi avanti con gli auguri come l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi che ha voluto dedicare allo Special One una lettera toccante pubblicata anche sui social network e ripresa anche dal settimanale 'Sport Week'.

Nella lettera, l'ex difensore ha voluto congratularsi con il suo ex allenatore per il traguardo raggiunto e per l'uomo che Mourinho ha rappresentato per i calciatori dell'Inter nella famosa stagione del Triplete, nel 2010, quando i ragazzi allenati dallo Special One riuscirono a vincere nello stesso anno il campionato, la Coppa Italia e la Champions League.

La lettera di Marco Materazzi a Josè Mourinho

La lettera di Marco Materazzi al suo ex allenatore Josè Mourinho si apre con un saluto accorato al suo mister, parlando di come non si possa parlare di invecchiamento quando si parla di lui: “Ho sentito certe persone dire che quando si arriva a sessant'anni si dovrebbe iniziare ad invecchiare: questa cosa mi fa sorridere. Non sono nemmeno certo fino in fondo che invecchierai anche tu prima o poi. Sei ancora troppo intelligente". Materazzi prosegue sottolineando il carattere puro e sincero del suo ex allenatore: "Non hai mai ingannato nessuno, tranne quelli che lo meritavano davvero."

Il lavoro di Josè Mourinho sul carattere dei giocatori

Matrix ha poi parlato del lavoro del suo ex allenatore sulla testa dei giocatori, sul carattere, sul rapporto con i singoli e con lo spogliatoio: "Caro Mister, ci hai fatti diventare fortissimi, tutti quanti.

ricordo quando mi hai detto di prepararmi per la partita con la Roma, ero in panchina e mi hai caricato come nessuno. Ero pronto a mangiare il campo. Mi spiace non esser riusciti a lavorare tanto insieme, sei rimasto troppo poco".

Marco Materazzi parla nella lettera dell'addio di Josè Mourinho all'Inter

Marco Materazzi non è rancoroso per l'addio del suo ex allenatore: "Ma io ci ho ripensato più avanti, anche quando hai deciso di andartene al Real, non ci hai mai voluto fregare.

Sei una bella persona, unica, con un fuoco che ha bisogno di ardere ogni giorno."

Materazzi ha voluto ricordare anche i momenti prima dell'addio di Mourinho all'Inter: "Ricordo che ho provato per giorni a chiederti di rimanere all'Inter, ma non volevi prendermi in giro e mi rispondevi sempre con lo stesso sguardo."

Il saluto finale dell'ex difensore è commovente: "Ciao mister, tanti auguri di buon compleanno. Ricordati sempre che se stanno scherzando sulla tua età, tu devi lanciare lo sguardo che mandavi a noi nello spogliatoio, e ricorda a tutti che se mai lascerai, lascerai a modo tuo, come sempre."