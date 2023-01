La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo fra calcio giocato e mercato. Non dovrebbero esserci clamorosi rinforzi, anche perché Allegri sta recuperando gradualmente tutti quei giocatori che non hanno potuto dare un contributo importante nella prima parte di stagione. Fra questi Pogba e Vlahovic. La punta, dopo aver giocato diversi match, ha saltato alcune partite di ottobre e tutte quelle di novembre per un problema di pubalgia ma potrebbe rientrare per il match contro il Monza o eventualmente contro l'Atalanta. Il giocatore nelle ultime settimane è stato protagonista di alcune indiscrezioni di mercato che confermerebbero l'interesse di alcune società inglesi nei suoi riguardi.

Nelle ultime ore invece la stampa spagnola parla di una possibile offerta del Barcellona per Vlahovic, che la Juventus valuta circa 100 milioni di euro. Considerando che la società spagnola non vive un momento facile dal punto di vista economico, l'offerta non sarebbe solamente economica ma riguarderebbe anche l'inserimento di due contropartite tecniche gradite alla società bianconera. Si tratta del terzino Jordi Alba e della punta Memphis Depay, il primo in scadenza di contratto a giugno 2024, il secondo fino al 2023. Fra l'altro l'olandese era stato vicino alla Juventus prima che la società bianconera decidesse di prelevare dall'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto Milik, che si sta rivelando molto utile in questa stagione.

Possibile offerta del Barcellona per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe offrire i cartellini di Jordi Alba e Memphis Depay più cash per l'acquisto di Vlahovic. Considerando però che il terzino ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro ed il secondo è in scadenza a giugno, la società spagnola dovrebbe aggiungere almeno 85 milioni di euro per concretizzare la trattativa di mercato.

Difficile che la Juventus lasci partire Vlahovic a gennaio anche per l'investimento fatto nella passata sessione di mercato. Il giocatore, che era in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023, è stato pagato circa 75 milioni di euro. Per questo la Juventus non avrebbe intenzione di ascoltare offerte per Vlahovic, che potrebbe partire solo per offerte di almeno 100 milioni di euro e non a stagione iniziata.

Vlahovic potrebbe recuperare per il match contro il Monza o Atalanta

Molto dipenderà dalla seconda parte di stagione e dal recupero della forma ideale per Vlahovic, condizionato in questa stagione dal problema di pubalgia. Dovrebbe però rientrare per il match di Coppa Italia, l'ottavo di finale contro il Monza. Se così non fosse potrebbe essere convocato per la 19esima giornata di campionato, ovvero per il match contro l'Atalanta all'Allianz Stadium di Torino.