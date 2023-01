I pareggi maturati negli ultimi incontri con Roma e Lecce, entrambi per 2-2, in combinato alla pesante sconfitta in Supercoppa Italiana contro l'Inter per tre a zero, hanno condotto il Milan a fare delle riflessioni profonde.

Il tecnico Stefano Pioli è stato fortemente criticato da una parte della tifoseria ma la società rossonera è tutta schierata con l'allenatore: l'idea semmai, contrariamente alle ipotesi pre marcato, sarebbe quella di cercare di intervenire per rafforzare la rosa.

Secondo Tuttosport infatti, il club potrebbe anticipare a questa sessione di mercato i fondi destinati alla campagna estiva, proposta questa che sarebbe arrivata direttamente dal proprietario Gerry Cardinale.

Nelle ultime interviste Paolo Maldini aveva dichiarato che dal suo punto di vista il mercato in entrata del Milan per il calciomercato di gennaio sarebbe rimasto fermo, senza innesti e senza cessioni. Ma la situazione come accennato sembra essere cambiata nelle ultime settimane, da qui la possibilità che arrivi un nome importante prima della chiusura delle trattative prevista per il 31 gennaio.

L'interesse del Milan per Hakim Ziyech

Nelle ultime ore è così tornato di attualità il nome di Hakim Ziyech per l'attacco rossonero. Il giocatore, oggi in forza al Chelsea, sembrerebbe ulteriormente limitato dai nuovi arrivi in casa blues, che aprirebbero ad una possibilità di cessione persino nel mercato di gennaio.

Il Milan si era già mosso nella scorsa sessione di mercato per valutare una possibile trattativa per l'esterno offensivo marocchino; la pista era stata però abbandonata per le richieste del Chelsea ritenute eccessive dalla società rossonera.

Ziyech era stato pagato 40 milioni di euro dal club di inglese al momento del suo acquisto dall'Ajax e avrebbe voluto incassare di più per realizzare una plusvalenza.

L'Interesse del giocatore per il Barcellona

Non solo Milan: nelle ultime ore infatti, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, sembra essersi fatto sotto anche il Barcellona, che però vorrebbe spendere non più di 20 milioni di euro. I rossoneri non sono in condizione di poter partecipare ad un'asta, molto dipenderà dunque nel caso dalla volontà del ragazzo che pare preferirebbe i blaugrana.

Quel che è certo è che il Milan avrebbe bisogno di un giocatore di qualità per la fascia destra che possa evitare che il peso dell'attacco ricada tutto sulla corsia opposta, dove Rafa Leao sta attraversando un momento di appannamento di condizione.