Inter e Juventus potrebbero perdere Federico Chiesa e Marcelo Brozovic che sarebbero finiti rispettivamente nel mirino di Real Madrid e Barcellona. I nerazzurri, inoltre, avrebbero in mente di accelerare i contatti per Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Un ex Inter, Nicolò Zaniolo, potrebbe invece accettare la corte del Milan già a gennaio dopo aver rotto i rapporti con la Roma.

Real Madrid e Arsenal interessate a Federico Chiesa

Il Real Madrid potrebbe fare sul serio per Federico Chiesa. L'attaccante ex Fiorentina sarebbe una richiesta per la prossima estate per potenziare la rosa di Carlo Ancelotti.

Il calciatore, che piacerebbe molto anche all'Arsenal, potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta allettante. La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro: se i bianconeri non dovessero qualificarsi alla prossima Champions League, a causa anche dei 15 punti di penalizzazione inflitti in campionato, potrebbero effettivamente sedersi a tavolino per un'eventuale cessione.

Il Barcellona non vorrebbe mollare Brozovic

L'Inter, a gennaio, potrebbe cedere Marcelo Brozovic. Il calciatore piacerebbe al Barcellona che, nelle settimane scorse, pareva intenzionato ad offrire come contropartita tecnica il cartellino di Franck Kessie. Adesso l'ipotesi sembra caduta ma i catalani potrebbero comunque decidere di portarlo in Liga proponendo un prestito con diritto di riscatto alla società nerazzurra, che sarebbe disposta a prendere in considerazione però solo offerte a titolo definitivo.

La valutazione del croato sarebbe di circa 40 milioni di euro.

Nicolò Zaniolo obiettivo per il Milan di Pioli

Nella sessione di gennaio Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma con destinazione Milan. Il centrocampista ha manifestato la volontà di cambiare aria e interesserebbe molto anche al Tottenham. Tra i rossoneri e la Roma ci sarebbero stati già i primi contatti.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, si potrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il riscatto non dovrebbe superare i 25 milioni di euro, nelle prossime ore potrebbe registrarsi un'accelerata per concludere l'operazione.

Idea Baldanzi dell'Empoli per Marotta

L'Inter pensa al futuro e sarebbe interessata alle prestazioni di Tommaso Baldanzi. L'attaccante dell'Empoli piacerebbe in vista della prossima stagione. I club hanno ottimi rapporti e potrebbero intavolare una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e piacerebbe anche all'Atalanta.