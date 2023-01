Difficilmente l'Inter farà qualcosa in questa sessione di Calciomercato, a meno che non arrivi qualche proposta importante per Denzel Dumfries o Milan Skriniar che in caso di partenza potrebbe essere rimpiazzato da Kalidou Koulibaly. Per questo motivo la società nerazzurra sta già guardando alla prossima estate, quando potrebbe esserci una piccola rivoluzione in diversi reparti. Uno di questi riguarda l'attacco, dove Joaquin Correa non ha convinto a pieno, Edin Dzeko è in scadenza di contratto e Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea e quindi bisognerà ridiscutere l'eventuale permanenza a Milano.

Uno dei nomi che sarebbero finiti sul taccuino dei dirigenti nerazzurri è quello di Ante Rebic, che al Milan non sembra essere più al centro del progetto. Stefano Pioli lo inserisce a partita in corso ma difficilmente punta su di lui dal primo minuto, anche a causa dei diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nella prima parte di stagione.

Inter su Rebic

L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto avanzato nella prossima sessione estiva di calciomercato, lo dimostrano i tanti nomi accostati in queste ultime settimane. Si è parlato spesso di Marcus Thuram, che è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, ma nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte.

La società nerazzurra, però, potrebbe pescare anche nel campionato italiano. Il club meneghino, infatti, come riporta interlive.it, avrebbe messo gli occhi su Ante Rebic, che potrebbe rappresentare un'importante occasione di mercato visto che l'attaccante croato non sembra rientrare più nei piani del Milan. Classe 1993, anche in questa stagione il giocatore non ha trovato tantissimo spazio, condizionato da qualche problema fisico di troppo.

Sono dieci le presenze raccolte nel campionato italiano, in cui ha messo a segno tre reti e collezionato due assist, a fronte di quattro partite giocate in Champions League, senza timbrare mai il cartellino.

La possibile offerta

Inter e Milan potrebbero trattare il trasferimento in nerazzurro di Ante Rebic nei prossimi mesi, mentre è da escludere una trattativa nell'immediato, già a gennaio.

Le due società, però, potrebbero trattare uno scambio che possa risolvere due problematiche. I nerazzurri, infatti, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Joaquin Correa, che agli ordini di Simone Inzaghi non ha mai mostrato a pieno il proprio valore e che si trova molto indietro nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro. In questo modo le due società potrebbero anche realizzare una plusvalenza con due giocatori che sembrano essere ai margini dei rispettivi progetti.