La sconfitta per 5-1 della Juventus con il Napoli è stata commentata nelle scorse ore da diversi personaggi del mondo del calcio. Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv, ha ad esempio duramente criticato i bianconeri e Massimiliano Allegri.

Intanto il giornalista Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha esaltato i meriti di un Napoli troppo forte per l'attuale Juve.

Cassano torna a criticare la Juventus: 'Ha fatto schifo e col Napoli si è visto un dominio degli uomini di Spalletti'

Antonio Cassano è tornato a parlare della Juventus dopo la pesante sconfitta subita dai bianconeri per il risultato di 5-1 contro il Napoli di Luciano Spalletti.

L'ex calciatore barese, intervenuto alla Bobo Tv, ha affermato: "La Juventus ha fatto schifo in tutte le gare che ha giocato. Solo contro la Lazio c'è stata un'eccezione. Ora si è visto un Napoli che ha dominato per 90 minuti in lungo e in largo, mentre la Juventus ha creato occasioni solo su due errori di Rrhamani. I cinque gol subiti sono lo specchio della situazione e delle ultime partite vinte, contro una squadra con qualità superiori a Lecce, Udinese, Cremonese e le altre vittorie".

Cassano ha poi proseguito il suo discorso, criticando l'ex allenatore di calcio Giovanni Galeone, che in settimana aveva esaltato Allegri e sottolineato come il livornese avesse rifiutato squadre del calibro di Real Madrid o Chelsea per andare alla Juventus, affermando come ormai sia impossibile difendere il lavoro svolto da Allegri.

Zazzaroni: 'La Juventus ha giocato solo 20 minuti, Napoli trascinato da un super Osimhen'

Della partita ha parlato anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che in un editoriale sul quotidiano romano ha scritto: "Napoli-Juve, che differenza: hanno deciso le consapevolezze. Grandissimo Napoli, (lo scudetto meriterebbe di riceverlo già oggi) trascinato da un super-Osimhen sostenuto però dai migliori Kvara, Lobotka e Kim.

La Juventus è esistita una ventina di minuti in tutto. Stavolta non ne farei un discorso di individualità mancate: la squadra di Spalletti è entrata in campo per vincere, quella di Allegri per portare a casa almeno un punto."

Impallomeni: 'Per la Juventus questa non è una sconfitta ma una vera e propria disfatta'

Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Napoli a TMW Radio, affermando: "Questa non è stata una sconfitta, è stata una disfatta, che fa scomparire le otto vittorie consecutive e le porte inviolate.

Questa è una legnata, perché gli scontri diretti si possono anche perdere, ma non così. In questo momento poi bisogna risolvere i problemi degli infortuni e la situazione societaria. La posizione per la lotta scudetto dei bianconeri, dipende ormai solamente dal Napoli. Ora l’obiettivo dev’essere mantenere per la posizione Champions per Allegri".