Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.com, la Juventus potrebbe pensare a diversi cambiamenti da apportare alla rosa nella prossima estate, con numerosi calciatori in uscita tra cui ci sarebbero in primis Angel Di Maria e Leandro Paredes.

Chi invece dovrebbe restare in bianconero sono Paul Pogba e Dusan Vlahovic.

La Juventus pensa alla rivoluzione: in uscita diversi nomi tra cui Di Maria, Paredes e Cuadrado

Partendo dall'attacco, Angel Di Maria, che andrà in scadenza di contratto a giugno, starebbe pensando di non rinnovare per tornare in Argentina dove il Rosario Central lo accoglierebbe a braccia aperte.

Discorso simile varrebbe per Leandro Paredes, centrocampista arrivato in prestito con diritto di riscatto a circa 25 milioni di euro dal PSG che potrebbe fare il suo ritorno in Francia dopo una prima parte di stagione passata in panchina a discapito delle nuove leve che stanno venendo fuori dal vivaio della Juve (Fagioli e Miretti su tutti).

Altri calciatori in bilico sarebbero Weston McKennie, che piacerebbe a diversi club in Premier League come l'Aston Villa e Adrien Rabiot, pupillo di Massimiliano Allegri che a fine stagione andrà però in scadenza di contratto.

Per quanto concerne invece la difesa, sia Juan Cuadrado sia Alex Sandro potrebbero concludere il proprio rapporto professionale con la Juventus non rinnovando e liberandosi a giugno come parametri zero.

Per il colombiano ci sarebbe l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo mentre per il brasiliano alcune squadre della Liga spagnola come l'Atletico Madrid.

La Juve pensa anche alle conferme: Pogba dovrebbe restare e divenire un leader tecnico della squadra

Se da una parte la Juventus penserebbe a smaltire il monte ingaggi cedendo diversi calciatori, dall'altra vorrebbe confermare altrettanti elementi. Uno dei nomi che la Juve vorrebbe dunque trattenere sarebbe quello di Paul Pogba: il centrocampista francese, nonostante i tanti infortuni patiti in questa prima fase di stagione, verrebbe ancora considerato alla Juventus uno dei leader su cui puntare.

Come Pogba, ad avere il posto assicurato ci sarebbe anche Dusan Vlahovic, attaccante serbo alle prese con la pubalgia, ritenuto però uno degli assi portanti per la Juve del futuro. Gleison Bremer, Federico Chiesa e Manuel Locatelli, oltre ai già citati giovani più Kostic e Milik che tanto bene stanno facendo, le restanti colonne di quella che dovrebbe essere la Juventus dell'avvenire.