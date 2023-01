La Juventus è attesa da un mese impegnativo in cui si deciderà molto nel solo del mercato di gennaio ma anche di quello estivo, se consideriamo che ci sono diversi giocatori che sono in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi ha maggiori possibilità di permanenza a Torino il francese, lo dimostrerebbe l'incontro avuto in questi giorni alla Continassa fra la mamma agente sportivo del centrocampista e la società bianconera.

Ci sarebbe stato un confronto per capire se ci fosse la possibilità di raggiungere un'intesa economica su un prolungamento di contratto del giocatore che potrebbe partire per 15 milioni.

Molto dipenderà evidentemente dalle richieste d'ingaggio del francese, come dichiarato di recente a Tv Play di Calciomercato.it da Stefano Lanzo. Il giornalista sportivo ha sottolineato come potrebbero esserci altri incontri fra le parti per capire se ci sarà la possibilità di trovare un'intesa economica. La volontà della società bianconera sarebbe quella di non perdere a parametro zero alla Juventus, oltre al fatto che Rabiot è un giocatore molto importante per Allegri ma lo sarebbe anche per qualsiasi altro tecnico che potrebbe sostituire il toscano in caso di esonero a giugno. Secondo Lanzo se le richieste d'ingaggio di Rabiot fossero di almeno 10 milioni di euro a stagione, sarebbe difficile il prolungamento di contratto del centrocampista francese.

Il giornalista Lanzo ha parlato dell'incontro fra Veronique Rabiot e la Juventus

'La mamma del centrocampista francese Rabiot è stata alla Continassa. Si è trattato di una prima mossa per capire i margini di manovra per tenere eventualmente il giocatore. C’è stato l'incontro, probabilmente ne serviranno altri'. Queste le dichiarazioni a Tv Play di calciomercato.it di Stefano Lanzo.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Non è facile dire se rimarrà, le richieste d'ingaggio sono notevoli. Rabiot a Torino sta bene ma è ovvio che se le richieste fossero di almeno 10 milioni di euro, sarebbe difficile immaginare un prolungamento di contratto considerando anche le valutazioni sul monte ingaggi che fa la Juventus'.

Molto dipenderà dalla volontà delle parti di venirsi incontro, di certo Rabiot a parte il match contro il Napoli (in cui gran parte dei giocatori bianconeri non hanno offerto una prestazione ideale) è stato uno dei migliori della Juventus in questa stagione, confermandosi anche nel mondiale in Qatar con la nazionale francese sconfitta in finale ai rigori dall'Argentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con Alex Sandro e Cuadrado. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo del Benfica, anche lui in scadenza di contratto a giugno, il colombiano da Ivan Fresneda, valutato dal Valladolid circa 20 milioni di euro.