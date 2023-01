Secondo le indiscrezioni delle ultime ore rilasciate dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, Alessandro Del Piero avrebbe avuto dei contatti diretti con Jonh Elkann per un suo rientro alla Juve. Inoltre la formazione bianconera osserverebbe per il prossimo mercato estivo il nome di Chris Smaling, centrale difensivo in scadenza di contratto con la Roma che piacerebbe anche all'Inter di Simone Inzaghi.

Juventus, Momblano sul possibile ritorno di Del Piero in bianconero: "Ha avuto un contatto diretto con Elkann"

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus di un contatto che ci sarebbe stato tra Jonh Elkann e Alessandro Del Piero per un possibile ritorno alla Juventus dell'ex "Pinturicchio".

Ecco quanto riportato da Momblano: "C'è stato un contatto diretto fra Elkann e Del Piero, è sicuro al 101%. E vi dico che Elkann ha avuto un confronto, non solo telefonico, con altri due ex calciatori bianconeri". Del Piero tornerebbe dunque volentieri alla Juventus in veste di dirigente ma vorrebbe ricoprire un ruolo tecnico, che possa avere un impatto concreto sulle future mosse della compagine bianconera. Questo però, cozzerebbe con le volontà di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che gradirebbe espandere il suo ruolo fino a farlo diventare come quello dei manager della Premier League, che oltre a guidare la squadra decidono anche la campagna acquisti della stessa. In ogni caso, non si potrebbe escludere che Jonh Elkann scelga comunque di affiancare a Massimiliano Allegri il profilo di Alessandro Del Piero.

Calciomercato Juventus, i bianconeri osserverebbero Smalling ma sull'inglese ci sarebbe anche l'Inter

La Juventus, oltre al mercato dei dirigenti, terrebbe sempre un occhio vigile su quello dei calciatori ed in particolar modo, monitorerebbe l'evolversi della situazione in casa Roma con Chris Smalling. Il difensore inglese, andrà in scadenza di contratto con i giallorossi a fine stagione e proprio nelle scorse ore, l'agente dello stopper britannico è stato avvistato a Trigoria per discutere con Thiago Pinto delle cifre per un rinnovo che però stenterebbe ad arrivare a causa delle differenze tra domanda ed offerta.

La Roma infatti, vorrebbe prolungare il contratto di Smalling ad una cifra inferiore rispetto a quella richiesta dall'entourage dell'inglese, che di conseguenza potrebbe svincolarsi a 0 nel mese di giugno. La Juventus, che cercherebbe un centrale di esperienza da accostare a Gleison Bremer, starebbe dunque pensando a Smalling come un'ipotesi plausibile ma potrebbe dover battere la concorrenza dell'Inter di Simone Inzaghi. Anche i nerazzurri infatti, potrebbero dover tornare sul mercato per acquisire un difensore, soprattutto se Milan Skriniar non dovesse rinnovare il proprio contratto.