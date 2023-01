Prosegue un gennaio 2023 da dimenticare per la Juventus. I bianconeri hanno perso, all'Allianz Stadium, contro il Monza per 0-2 per effetto dei gol nel primo di tempo di Ciurria e Dany Mota. Tra la pesante sconfitta con il Napoli per 5-1, il pari interno con l'Atalanta per 3-3 e la penalizzazione pesantissima di 15 punti, i piemontesi, ora, si ritrovano a quota 23 al tredicesimo posto in graduatoria. L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport palesemente arrabbiato per commentare la brutta gara con i lombardi, sottolineando che i suoi non hanno mai giocato 45 minuti iniziali così male e questo aspetto deve indurre la Juventus a riflettere.

La ripresa, secondo il mister, è andata meglio grazie ad un atteggiamento in campo differente. Ciononostante, occorre che tutti si sentano responsabili per la performance con il Monza.

Il commento di Max Allegri

Tornando indietro di una settimana, Massimiliano Allegri ha affermato che, con l'Atalanta, è stata una gara particolare, però, facendo un esame degli ultimi tre incontri, la Juventus ha ottenuto un solo punto, segnando un gol e subendone ben 10, anche in maniera semplice come quelli incassati dal Monza. Il tecnico ha sottolineato che gli ospiti hanno giocato bene ma non si può subire una rete da una rimessa laterale.

Sul campo i piemontesi hanno conquistato 38 punti ma, in realtà, ne hanno 23 e l'allenatore ha ribadito che occorre essere consapevoli della posizione in classifica e bisogna pensare alla salvezza, evidenziando che la situazione si è ribaltata.

Riprendendo la sconfitta interna con i lombardi, Allegri ha dichiarato che la Juve è stata molto lenta ed incapace di reagire dopo la rete dei brianzoli annullata a Caprari. I bianconeri sono stati poco cattivi, subendo sotto l'aspetto psicologico.

Se da un lato, per il tecnico, non si può giocare una gara intera con lo stesso piglio della ripresa, non si può nemmeno farsi sorprendere quando la difesa è schierata.

Per Allegri occorre un esame di coscienza

Allegri non vuole che quanto sta accadendo all'esterno finisca per influenzare la squadra. La Juventus deve solo pensare al lavoro nel corso degli allenamenti. Ciononostante, non bisogna pensare a cercare alibi. Allegri non ha girato intorno all'obiettivo che deve essere quello di cercare punti per la salvezza.

"Bisogna fare un esame di coscienza e riprendere domani con serenità", ha dichiarato l'allenatore dei bianconeri pensando all'incontro di Coppa Italia imminente contro la Lazio: una partita ad eliminazione diretta.

Riguardo alla partita, Allegri ha affermato che, nella ripresa, giocando con due mediani, la squadra ha dimostrato un atteggiamento più aggressivo ma la questione non riguarda il modulo. Milik ha accusato un problema al flessore e resterà fuori, però la Juve ritroverà Vlahovic.