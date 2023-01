La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Gran parte degli investimenti dipenderanno dalle cessioni, soprattutto un'eventuale acquisto per la fascia destra difensiva. A lasciare Torino potrebbe essere Weston McKennie ma non solo, le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna parlano infatti di una possibile offerta importante da parte dell'Arsenal per Dusan Vlahovic.

Il giocatore sta recuperando dalla pubalgia e potrebbe ritornare disponibile per il match contro l'Atalanta. Non sarebbe da scartare però la possibilità che l'esperienza di Vlahovic con i bianconeri sia giunta al termine in quanto l'Arsenal vorrebbe acquistarlo già a gennaio.

La stampa spagnola parla di una possibile offerta da 80 milioni di euro per il giocatore, la Juventus però vorrebbe una cifra più alta considerando che nel mercato di gennaio del 2022 era stato pagato circa 75 milioni di euro nonostante fosse in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.

La società bianconera vorrebbe incassare almeno 100 milioni di euro, soldi che sarebbero utilizzati per acquistare un sostituto ma anche per rinforzare la fascia destra difensiva, dove manca un'alternativa a Juan Cuadrado.

Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, Dusan Vlahovic potrebbe dunque lasciare la Juventus già a gennaio.

Mancherebbe però l'intesa fra gli inglesi e la società bianconera considerando che la Juve lo valuta più degli 80 milioni di euro che sarebbero stati offerti per il cartellino del giocatore. In questa stagione Vlahovic ha disputato fino ad adesso 15 match fra Champions League e campionato italiano segnando 7 gol e fornendo 2 assist.

L'eventuale partenza di Vlahovic potrebbe agevolare un acquisto importante della Juventus per il settore avanzato già a gennaio.

Il mercato dei bianconeri

La Juventus lavora anche in previsione del Calciomercato estivo e potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Piace Alejandro Grimaldo del Benfica, che potrebbe sostituire Alex Sandro in scadenza di contratto come Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Quest'ultimo potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera e far ritorno nel campionato argentino per chiudere in patria la sua carriera.