Brutta e pesantissima sconfitta quest'oggi per la Juventus che di scena in casa contro il Monza ha perso con il risultato di 0-2: la classifica si fa sempre più preoccupante dato che la squadra ha solo 23 punti anche e soprattutto a causa della penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte federale d'Appello per la questione plusvalenze.

Massimiliano Allegri, al termine della gara, ha così parlato in conferenza stampa di lotta salvezza spiegando come in casa Juventus sia necessario guardare in faccia la realtà per evitare altri problemi: "Se non guardiamo la realtà ci facciamo male.

Bisogna fare punti che ci portino alla salvezza minimo. Pensare di averne ancora 38 non è servito".

La Juventus deve voltare pagina

In campionato la Juventus viene da due sconfitte e un pareggio, un punto in 3 partite dopo che ne erano arrivati 24 nelle precedenti 8. Adesso i bianconeri avranno di fronte a loro l'occasione di voltare pagina nel match di Coppa Italia contro la Lazio. Quella di giovedì 2 febbraio sarà una partita molto importante anche perché ad eliminazione diretta. Massimiliano Allegri, al termine della sfida contro il Monza, ha parlato proprio del match contro la Lazio: "Bisogna riavvolgere il nastro e fare una partita diversa per tutti i 95 minuti". In casa bianconera si starebbe inoltre valutando l'ipotesi di andare in ritiro: "Valuteremo con la società non ho ancora deciso.

Credo che il ritiro serva quando ci sono situazioni non di emergenza, non serve a niente stare sempre in ritiro".

Rientrano Vlahovic e Pogba ma si ferma Milik

Le brutte notizie non sono finite qui. Nel secondo tempo è entrato Arkadiusz Milik che nel finale si è però fermato a causa di un problema muscolare. Adesso non resta che attendere gli esami strumentali a cui verrà sottoposto il polacco nelle prossime ore.

La Juventus ha però ritrovato Dusan Vlahovic anche se chiaramente il bomber serbo non ha ancora 90 minuti nelle gambe.

Oltre a Vlahovic, i bianconeri hanno recuperato anche Paul Pogba ma contro il Monza il francese non è entrato in campo. Della possibilità di vedere il numero 10 juventino contro la Lazio in Coppa Italia ha parlato sempre Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Giovedì (2 febbraio ndr) avrà possibilità di giocare dall'inizio o subentrare".

Adesso la Juventus dovrà voltare pagina e lasciarsi alle spalle la delusione rimediata in campionato per pensare alla Coppa Italia. Da domani 30 gennaio, la squadra si metterà al lavoro per preparare al meglio questo match, la speranza è quella di recuperare Federico Chiesa e Juan Cuadrado.