Per la Juventus inizia la settimana che la porterà alla sfida contro il Napoli. Quella di venerdì 13 gennaio per i bianconeri sarà una partita spartiacque per capire quali possono essere le vere ambizioni stagionali dei ragazzi di Massimiliano Allegri. La Juve, se dovesse vincere contro gli azzurri, potrebbe riaprire il campionato e mettersi in scia dei partenopei, portandosi a 4 punti dal primo posto.

Per questo match, però, i bianconeri non recupereranno quasi nessuno degli infortunati. Stando a quanto afferma Tuttosport, l'unico che dovrebbe rientrare è Gleison Bremer.

Il brasiliano è stato preservato contro l'Udinese proprio per poter essere al top contro il Napoli.

Intanto, per il match di venerdì 13 gennaio, in casa Juventus ci sarebbe una grande tentazione, ovvero quella di schierare dal primo minuto sia Federico Chiesa che Angel Di Maria.

Di Maria potrebbe essere titolare

La Juventus, per la gara contro il Napoli, potrà contare su Federico Chiesa e su Angel Di Maria. "El Fideo" sembra quasi certo di una maglia da titolare al fianco di uno fra Moise Kean o Arek Milik. Mentre per quanto riguarda il numero 7 la scelta verrà presa nei prossimi giorni. Il tecnico livornese, in queste prime uscite del 2023, ha sempre schierato Federico Chiesa come quinto a centrocampo: se Allegri dovesse decidere di lanciarlo dal primo minuto contro il Napoli quindi lo impiegherebbe proprio nella linea a cinque.

In questo caso, quindi, la Juventus potrebbe contare sia su Chiesa che su Di Maria dal primo minuto.

Comunque non è da escludere che il tecnico livornese possa decidere di tenere in panchina il suo numero 7 come jolly da inserire a gara in corso.

Il grave infortunio patito da Chiesa è avvenuto esattamente un anno fa, il 9 gennaio 2022, mentre l'ultima rete ufficiale segnata dal giocatore juventino risale al 6 gennaio prevede in un match proprio contro il Napoli.

Ancora out Vlahovic e Pogba

La Juventus, per la gara contro il Napoli, non avrà ancora a disposizione Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Entrambi stanno meglio, ma per il momento lavorano a parte, la speranza di Allegri è che entrambi possano tornare entro la fine di gennaio.

Anche Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado sono fermi ai box.

Se il colombiano sembra il più vicino al rientro, i tempi di recupero del capitano sono invece simili a quelli di Vlahovic e Pogba. Insomma, in casa bianconera l'unico rientro per la gara contro il Napoli sarà quello di Bremer.