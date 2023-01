La Juventus, in questo periodo, è concentrata sul campo e sulle questioni giudiziarie. Ma la società bianconera sarebbe attenta anche a quello che succede sul mercato. In questa sessione invernale potrebbe essere ceduto Weston McKennie al Leeds, mentre non dovrebbero esserci operazioni in entrata. Ad ogni modo, se il centrocampista americano dovesse restare a Torino, probabilmente andrebbe via a giugno.

Per quanto riguarda il mercato estivo, la Juventus starebbe pensando ad una rivoluzione a centrocampo, con Paul Pogba, Manuel Locatelli, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli che sembrano essere gli unici certi di una conferma.

Adrien Rabiot potrebbe andare via a parametro zero, mentre Leandro Paredes non dovrebbe essere riscattato. Per sostituire eventualmente il francese e l'argentino si starebbero seguendo diversi profili.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero starebbe monitorando con attenzione la situazione di Marcelo Brozovic. Infatti, se il croato dovesse lasciare l'Inter, la compagine torinese potrebbe provare ad acquistarlo. Gli altri nomi che sembrano piacere, sarebbero quelli di Frattesi del Sassuolo e Gonzalez del Lecce.

La Juventus pensa anche al mercato

In questi giorni si parla molto di una probabile cessione di Weston McKennie al Leeds. La Juventus, per lasciar partire il 24enne statunitense, vorrebbe circa 35 milioni.

Tuttavia, non si esclude che le parti possano ragionare su un prestito con diritto di riscatto.

In ogni caso, la Juventus non sembra intenzionata a sostituire McKennie a gennaio. Il club bianconero potrebbe anche decidere confermare il centrocampista ex Schalke 04, tenendo conto delle condizioni fisiche di Juan Cuadrado. Questi è appena rientrato dopo qualche mese di stop, ma non sarebbe ancora al meglio.

Di conseguenza, la squadra torinese potrebbe puntare sulla permanenza di McKennie per tutta la stagione in corso.

La Juventus ritrova Pogba

La Juventus, in questi giorni, sta riflettendo sulla proposta fatta dal Leeds per McKennie, anche perché il club bianconero sta per recuperare Paul Pogba. Anche per questo motivo, se lo statunitense dovesse andar via, non verrebbe rimpiazzato con un altro centrocampista.

Pogba va verso la convocazione per la gara contro il Monza, e Massimiliano Allegri starebbe pensando di concedergli qualche minuto a partita in corso. Il francese si è ristabilito dal problema al ginocchio, e adesso è pronto a riprendersi il suo posto nella formazione titolare.

Dunque, per Allegri, quello di Pogba è un ritorno prezioso, visto che finora non ha potuto contare sul numero 10, fermo dal mese di luglio del 2022.