La Juventus sta vivendo dei giorni particolari dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica da parte della Corte Federale d'Appello in relazione al caso delle presunte plusvalenze fittizie. Intanto la squadra bianconera, nel posticipo dell'ultima giornata del girone di andata di Serie A, ha pareggiato per 3-3 in casa con l'Atalanta.

Durante il match contro i bergamaschi mister Massimiliano Allegri ha avuto un'esultanza atipica: dopo il gol di Danilo si è girato verso la sua panchina esultando con vigore. Dopo la gara il tecnico ha sottolineato: "Ho esultato così per i ragazzi.

Sono straordinari, l’abbiamo dimostrato e lo dimostreremo".

In queste settimane mister Allegri sta facendo "da scudo" alla rosa dei giocatori e da punto di riferimento, nonostante la situazione complicata. Il tecnico livornese peraltro, dopo il ribaltone societario avvenuto a inizio dicembre, è stato nei fatti insignito di maggiori responsabilità da John Elkann, il quale secondo alcune indiscrezioni starebbe pensando di prolungare il rapporto con l'allenatore.

Sodalizio sempre più solido tra Allegri e la società juventina

Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, prima della gara contro l'Atalanta, l'amministratore delegato di Exor Elkann avrebbe espresso tutta la propria fiducia ad Allegri, tanto da chiedergli di pensare a un nuovo ciclo.

Il colloquio si sarebbe chiuso con l'impegno di rivedersi a fine campionato per rinnovare il contratto del tecnico, che attualmente è legato alla Juventus fino al giugno 2025. Il possibile prolungamento dell'allenatore estenderebbe il contratto di altre due stagioni, ovvero fino al 2027.

Intanto da qualche giorno Francesco Calvo è stato nominato Chief football officer della Juventus.

Inoltre Federico Cherubini è stato inibito per 16 mesi in seguito alla sentenza della Corte Federale, dunque stando a quanto riportato da La Stampa, Giovanni Manna, già direttore sportivo della Next Gen, prenderà il suo per quanto riguarda le operazioni di mercato della prima squadra, almeno per il momento.

Massimiliano Allegri intanto resta ben saldo nel suo ruolo e gode della stima della società: il tecnico livornese sarebbe stato individuato come l'uomo giusto per far maturare i giovani che saranno al centro del nuovo progetto del presidente Ferrero. Per questo motivo, John Elkann vorrebbe che Massimiliano Allegri pensi a un ciclo ancora più lungo alla guida della Juventus.