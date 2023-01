La Juventus è ripartita ad ottobre dopo un inizio difficile dovuto anche alle tante assenze per infortuni. Il successo contro l'Udinese rappresenta l'ottava vittoria consecutiva e zero gol subiti, risultati importanti che hanno permesso ai bianconeri di arrivare al secondo posto insieme al Milan e a -7 dal Napoli e venerdì 13 gennaio alle ore 20:45 ci sarà il match contro i campani allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A valutare l'attuale situazione della Juventus in una recente intervista a Tuttosport è stato Galeone, ex tecnico e grande amico di Max Allegri.

Galeone ha elogiato il lavoro del toscano sottolineando come sia rimasto sorpreso non dal fatto che Max è riuscito a sistemare la squadra ma che attualmente è secondo in classifica. A tal riguardo ha rivelato anche un dialogo avuto con Allegri, in cui il tecnico della Juventus gli avrebbe detto che era certo di mettere a posto la squadra, anche perché ci sono tanti giovani interessanti. Così è stato, considerando che delle otto vittorie consecutive alcune sono arrivate con squadre importanti, come il derby contro il Torino o contro l'Inter e la Lazio. Galeone ha aggiunto che Allegri non si è mai lamentato, ha sempre lavorato con i giocatori disponibili ed è stato capace di motivare il gruppo oltre al fatto che ha un'intelligenza tattica che pochi tecnici hanno.

A tal riguardo Galeone ha portato l'esempio dei cambi, con Allegri che quando li sceglie di solito vince mentre gli altri tecnici perdono i match.

Galeone ha parlato del lavoro di Allegri alla Juventus

''Allegri non si scomponeva e mi diceva: 'Tranquillo, ora la mettiamo a posto. Ho dei giovani interessanti'. Aveva ragione''.

Queste le dichiarazioni di Galeone in riferimento ai confronti avuti con Allegri qualche mese fa sulle tante assenze per la Juventus, che hanno portato il tecnico a valorizzare i tanti giovani della rosa bianconera. Sulle qualità del tecnico della Juventus ha aggiunto: ''Intelligenza tattica e capacità di motivare il gruppo.

Max, e di questo la società gli deve rendere atto, non si è mai lamentato dei giocatori che ha o che non ha''. Parole importanti confermate dai risultati raggiunti dalla Juventus negli ultimi match. Grandi meriti sono stati anche quelli di valorizzare tutti i giocatori della rosa. Ad esempio Alex Sandro è stato schierato nella difesa a tre, in un ruolo che evidentemente potrebbe permettergli di allungare ulteriormente la sua carriera professionale da giocatore dopo le problematiche avute da terzino sinistro nelle ultime stagioni. Per questo Allegri vorrebbe la permanenza di Alex Sandro anche per la prossima stagione.

John Elkann potrebbe affidargli la gestione sportiva della Juventus

Galeone ha voluto parlare anche delle indiscrezioni di mercato che confermano la fiducia del presidente Elkann nei confronti del tecnico bianconero, a cui potrebbe essere affidata la gestione sportiva della società bianconera.

A tal riguardo Galeone ha aggiunto: ''Penso che Elkann sappia che Allegri è uno dei pochi in grado di riportare la Juventus a livelli importanti''. Secondo l'ex tecnico del Pescara, con ''un allenatore del genere la gestione sportiva la risolvi di certo''.