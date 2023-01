Adrien Rabiot va in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023. Il club bianconero, però, sembra intenzionato a rinnovare il contratto del suo numero 25.

Il principale sponsor di Adrien Rabiot sarebbe Massimiliano Allegri, che lo riterrebbe prezioso per i propri schemi tattici. Per questo motivo la società starebbe pensando a una strategia per rinnovare il contratto del francese.

Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri potrebbero offrire a Rabiot 7 milioni, ovvero la stessa cifra che percepisce adesso. A questa somma la Juventus aggiungerebbe dei bonus.

Inoltre, i dirigenti juventini starebbero già pensando a un eventuale bonus da versare alla madre-agente del ragazzo alla firma del rinnovo di contratto.

In caso di prolungamento di Rabiot, la Juventus potrebbe continuare a beneficiare fiscalmente del decreto crescita.

Juve, si lavora per tenere Rabiot

Ci sarebbe un'apertura dell'entourage di Rabiot per il rinnovo con la Juve. La Juventus, nelle prossime settimane, si incontrerà con la mamma-agente di Adrien Rabiot per parlare del rinnovo di contratto. I rapporti tra la signora Veronique e la dirigenza bianconera sarebbero ottimi e dunque le parti si troveranno per cercare un'intesa.

La signora Veronique, ai tempi in cui il figlio era al PSG, non aveva buoni rapporti con Leonardo e le parti erano arrivate a una rottura.

La situazione tra la mamma-agente del francese e la Juventus è però ben diversa e per questo motivo si continuerà a trattare.

Rabiot va in scadenza a giugno e già adesso potrebbe ascoltare le proposte provenienti da altre squadre. Per questo motivo, la Juve potrebbe ha premura di arrivare quanto prima a un punto sia in chiave positiva sia in ottica negativa.

In caso di fumata bianca, in casa bianconera, ci sarebbe soddisfazione e Massimiliano Allegri verrebbe accontentato vista la stima reciproca tra il tecnico e il giocatore. Mentre qualora si arrivasse a una rottura, allora la Juventus potrebbe mettersi con largo anticipo al lavoro per trovare un nuovo centrocampista per la prossima stagione.

Allegri non si sbilancia sulla trattativa per il rinnovo di Rabiot

Nelle prossime settimane, Federico Cherubini vedrà la mamma di Adrien Rabiot per parlare del rinnovo di contratto del centrocampista francese. I bianconeri sperano di trovare un accordo, anche perché l'ex giocatore del PSG è uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri.

Al tecnico livornese è intanto stato recentemente chiesto cosa si deve fare per convincere Rabiot a firmare il rinnovo: "Credo che in questo momento non serva a niente parlare di mercato", ha detto Allegri in conferenza stampa. L'allenatore ha poi aggiunto che Rabiot sta bene ed è tornato con entusiasmo e voglia.