La Juventus, in questi giorni, sta facendo i conti con la delusione dopo la sconfitta per 5-1 patita contro il Napoli venerdì sera: il morale in casa bianconera sarebbe piuttosto basso.

A tal proposito Il Corriere della Sera, ha rivelato alcuni retroscena su cosa sarebbe avvenuto nello spogliatoio bianconero al termine del match del "Maradona". Il quotidiano ha anche riportato le parole pronunciate da un calciatore juventino (di cui non viene rivelato il nome) dopo la sfida di venerdì 13 gennaio: "È stato un disastro totale".

Adesso la squadra bianconera sta provando reagire, come ha sottolineato lo stesso allenatore Massimiliano Allegri dopo la partita contro il Napoli, e l'occasione giusta potrebbe arrivare già giovedì 19 gennaio in Coppa Italia contro il Monza.

Gli umori dello spogliatoio

Prima di giocare al "Maradona" i calciatori bianconeri sembravano essere ottimisti visto che la squadra arrivava da otto vittorie di fila. Ma dopo il ko di venerdì invece l'umore è adesso ben diverso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un calciatore bianconero avrebbe parlato di un disastro totale, aggiungendo: "Non avrei mai immaginato potesse uscire una partita così".

Adesso Massimiliano Allegri si aspetta una reazione già a partire dalla gara contro il Monza: il tecnico livornese ha affermato di non credere che il percorso nel campionato della Juventus sia del tutto compromesso, anche perché manca ancora tutto il girone di ritorno.

La Juventus riprende la preparazione per la sfida contro il Monza di Coppa Italia

Dopo la gara contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra. Sabato 14 gennaio i calciatori bianconeri non hanno varcato i cancelli della Continassa. Da questa mattina 15 gennaio, invece, la Juventus ha ripreso la preparazione al JTC in vista della partita contro il Monza di Coppa Italia.

Questa sfida potrà servire ai bianconeri per poter dimostrare di aver in qualche modo superato a livello psicologico la sconfitta contro il Napoli. In ogni caso è possibile che la Juventus nel match contro il Monza possa presentare alcuni cambi di formazione, anche perché domenica 22 gennaio la squadra di Allegri sarà impegnata contro l'Atalanta.

Per queste due sfide i bianconeri sperano di recuperare alcuni degli infortunati. Infatti, contro il Monza dovrebbe tornare Juan Cuadrado. Mentre contro l'Atalanta potrebbe rivedersi Dusan Vlahovic. Non è da escludere che per il prossimo incontro di campionato tornino a disposizione anche Paul Pogba, Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio.