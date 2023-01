La Juventus è attesa da un fine gennaio molto impegnativo fra calcio giocato e Calciomercato. Il match contro il Monza all'Allianz Stadium di Torino dirà molto della crescita della squadra bianconera, soprattutto dopo le note vicende giudiziarie che la stanno riguardando: a pesare in particolare i 15 punti di penalizzazione comminati per via del noto caso plusvalenze.

In attesa di poter fare ricorso, a Torino si parla comunque molto anche di mercato, in particolar modo dell'arrivo di un terzino destro che possa fungere da alternativa a Cuadrado e alla lunga sostituirlo.

L'eventuale acquisto però dipenderà dalle cessioni: una di queste potrebbe essere quella di Weston McKennie. Del centrocampista americano ha di recente parlato il padre che non ha utilizzato parole dolci nei confronti dei tanti tifosi che lo criticano.

L'uomo si è così servito di Twitter sostenendo come secondo lui la tifoseria della Juventus sarebbe prevenuta criticando Weston nonostante si stia adattando in un ruolo che non è il suo: 'Come è possibile che i tifosi siano pronti a cederlo?'.

Il papà di McKennie ha parlato delle critiche ricevute dal centrocampista della Juventus

'Com’è possibile che quando McKennie viene messo fuori ruolo va bene e i tifosi sono pronti a cederlo se non gioca secondo i loro gusti?

È una tifoseria prevenuta!'. Parole importanti quelle del padre di McKennie che ha poi parlato anche del modo in cui il ragazzo scenda in campo nonostante venga schierato in una posizione a lui non congeniale: 'Non si lamenta di piccoli infortuni e va duro finché non ha assolutamente bisogno di cure mediche. Posso apprezzare un ragazzo come questo nella mia squadra'.

Possibile la cessione di McKennie al Leeds

Intanto arrivano conferme sulla possibile cessione del ragazzo al Leeds. Inizialmente l'offerta della società inglese era stata di 28 milioni di euro, la Juventus ne vorrebbe però 35 e pare che a 30 più bonus l'affare potrebbe concludersi già a gennaio. Ci sarebbe invece già l'intesa economica fra il giocatore e la società inglese.

Se McKennie dovesse partire la Juventus potrebbe acquistare un terzino di fascia destra. Piace sempre Ivan Fresneda, che però sarebbe seguito anche da altre società inglesi. Per giugno invece si starebbe lavorando al sostituto di Alex Sandro che potrebbe essere Alejandro Grimaldo, anche lui come il brasiliano bianconero in scadenza di contratto a fine stagione.