In queste settimane, la Juventus ha mosso i primi passi per imbastire la trattativa per il rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot, anche se i bianconeri non sono ancora entrati nei dettagli economici per il prolungamento del francese.

La buona notizia per la Juve arriverebbe dalla madre agente di Rabiot che non avrebbe chiuso la porta al rinnovo del figlio coi torinesi. Inoltre, stando a quanto afferma Tuttosport, la "carta" che il club bianconero vorrebbe giocarsi per convincere il francese a restare sarebbe proprio Massimiliano Allegri. Il rapporto tra il tecnico livornese e il francese sarebbe ottimo e la società punterebbe proprio su questo aspetto.

La Juventus pensa al rinnovo di Rabiot

La Juventus, nelle prossime settimane, lavorerà per trovare un accordo per il rinnovo di Adrien Rabiot. Federico Cherubini e il nuovo dg Maurizio Scanavino avrebbero già segnato nella propria agenda un appuntamento con la mamma agente del francese.

Il nodo tra le parti potrebbe essere rappresentato dalla cifra che la signora Veronique potrebbe chiedere alla firma. Per entrare nel vivo degli aspetti economici, però, servirà l'insediamento del nuovo Cda bianconero, che entrerà in carica dal 18 gennaio. Solo in seguito potrà essere fissato il budget economico per il rinnovo di Adrien Rabiot.

In ogni caso il dialogo tra le parti dovrebbe puntare sull'ottimo rapporto tra Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot.

Sotto la gestione del tecnico livornese la crescita del francese è stata esponenziale e questo fattore potrebbe essere un punto a favore per il club bianconero nella trattativa con la signora Veronique.

Rabiot pensa al campo

Mentre la dirigenza pensa al rinnovo di Adrien Rabiot, il calciatore francese è concentrato sul campo e sulla gara contro il Napoli nella quale molto probabilmente sarà titolare.

Venerdì sera Rabiot guiderà la mediana della Juventus e insieme a lui dovrebbe esserci Manuel Locatelli, mentre la terza casella del centrocampo juventino se la contenderebbero Leandro Paredes, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.

La buona notizia per Massimiliano Allegri in vista della gara contro il Napoli arriva intanto da Gleison Bremer ,che ha recuperato dall'affaticamento accusato prima della partita contro l'Udinese.

Gli altri dubbi di formazione riguardano le fasce il partner d'attacco di Angel Di Maria. Infatti, al fianco del "Fideo" ci sarà uno fra Arek Milik e Moise Kean. L'altro nodo da sciogliere riguarda Federico Chiesa. Il numero 7 potrebbe partire per la prima volta in stagione dal primo minuto.