La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui potrebbe dedicarsi soprattutto alle cessioni. Difficile pensare a grandi investimenti anche se molto dipenderà dal Consiglio d'Amministrazione previsto il 18 gennaio. Si parla del possibile arrivo di un terzino destro come alternativa a Cuadrado, l'eventuale arrivo di una riserva del colombiano dipenderà però anche dalle cessioni. A tal riguardo si sono fatti i nomi di Soulé e Kaio Jorge come possibili partenti in prestito, a questi potrebbe aggiungersi anche Weston McKennie, che piace a diverse società.

In questi giorni si parla di un suo possibile trasferimento in Germania, piace al Borussia Dortmund, ma anche nel campionato inglese, dove ci sarebbe il Bournemouth, pronto a spendere 40 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Come scrive Sky Sport però di recente si sarebbe aggiunto un'altra società pronta ad investire sul giocatore. Parliamo dell'Aston Villa, che con l'arrivo di Emery ha migliorato le sue prestazioni.

Di recente ha sconfitto anche il Tottenham di Conte, altra società che fino a qualche settimana fa era interessata all'americano. Con l'eventuale partenza di Weston McKennie la Juventus non dovrebbe acquistare un altro centrocampista anche perché Allegri nella prima parte di stagione ha dimostrato di voler dare fiducia a giovani come Miretti e Fagioli.

Soprattutto il classe 2001 è stato decisivo nelle vittorie contro il Lecce e l'Inter.

Possibile la cessione di McKennie, piacerebbe all'Aston Villa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare la cessione di Weston Mckennie. La società bianconera sarebbe pronta ad accettare offerte da almeno 30 milioni di euro.

Fra le società interessate ci sarebbe l'Aston Villa, che vuole rinforzare il centrocampo. Una cessione che non dovrebbe agevolare l'arrivo di un altro giocatore per il settore considerando i miglioramenti di Fagioli e Miretti. Potrebbe invece arrivare un'alternativa a Cuadrado, considerando che attualmente non ci sono in rosa centrocampisti di fascia destra ma solo giocatori adattabili nel ruolo come Aké e Soulé.

Si parla del possibile arrivo di Ivan Fresneda, uno dei migliori giovani del calcio europeo. Il classe 2004 sarebbe valutato dal Valladolid circa 20 milioni di euro, prezzo di mercato che potrebbe incrementare a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire almeno tre giocatori a parametro zero a giugno. Ci riferiamo ad Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, che non dovrebbero prolungare il contratto in scadenza a giugno. La società bianconera starebbe valutando come sostituto del brasiliano Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.