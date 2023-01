Continua a tenere banco nel mondo del calcio la sentenza con la quale la Corte Federale d'Appello ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze.

Una sanzione molto pesante in quanto la squadra bianconera si trova adesso a 23 punti, -14 dalla Roma quarta e -27 dal Napoli primo.

E a proposito della squadra romana nel post partita di Spezia-Roma ha parlato José Mourinho. Il tecnico portoghese, oltre a trattare il tema connesso alla vittoria per 2 a 0 della sua squadra (gol di El Shaarawy e Abraham), ha risposto anche ad alcuni quesiti riguardanti il su citato caso plusvalenze sottolineando come se ci sono delle colpe è giusto che si paghi.

Il tecnico della Roma ha parlato del caso plusvalenze e della penalizzazione subita dalla Juventus

'Caso Juventus? Non voglio parlare di queste cose che riguardano i tribunali, guardo alla classifica con la Juventus nella situazione di qualche giorno fa'. Queste le dichiarazioni di José Mourinho nel post partita di Spezia-Roma. Il tecnico portoghese ha aggiunto: 'Adesso avremmo gli stessi punti, poi se è stata colpevole credo sia giusto che paghi ma se la storia cambia..'. Parole che hanno avuto molto clamore mediatico. Il tecnico ha parlato anche di mercato, in particolar modo della situazione che sta riguardando Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024 che pare in procinto di lasciare la società romana.

Al riguardo si parla di un suo possibile trasferimento al Milan.

José Mourinho su Zaniolo

'Manifestare la voglia non significa andare via. Di solito quando un giocatore vuole andare via significa che ci sono offerte importanti dietro, ma non è il caso' ha dichiarato al riguardo il tecnico. Il portoghese non ha invece voluto considerare le indiscrezioni di mercato che parlano già di possibili sostituti di Zaniolo, Deulofeu e Ziyech in primis.

La nuova classifica dopo la penalizzazione della Juventus

Al giro di boa (Lazio vs Milan ha chiuso il girone d'andata) il Napoli si trova saldamente in testa dopo la vittoria contro la Salernitana a quota 50 punti, ovvero a +12 sul Milan secondo che ieri ha perso 4 a 0 contro la Lazio e a + 13 dall'Inter terza che nell'ultimo turno ha perso in casa contro l'Empoli (0-1).

La Juventus si trova come accennato a 23 punti dopo il pareggio contro l'Atalanta all'Allianz Stadium di Torino. Una classifica che potrebbe cambiare se il Collegio di Garanzia del Coni dovesse accogliere il ricorso della società bianconera. Se non dovesse esserci l'annullamento della sanzione, la Juventus potrebbe affidarsi al Tar del Lazio transitando così dalla giustizia sportiva a quella ordinaria.