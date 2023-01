La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione davvero impegnativa sul fronte calcio giocato ma anche per le vicende giudiziarie che potrebbero pesare in maniera evidente sulla società bianconera. Si ipotizzano altre penalizzazioni per i filoni manovra stipendi e possibili partnership con società terze in aggiunta ai 15 punti in meno per il caso plusvalenze. Proprio su questa penalizzazione ha voluto parlare Paolo Paganini, che ha utilizzato il suo account Twitter per dichiarare che le plusvalenze si fanno in due. Oltre a questo ha parlato anche di futuro societario per la Juventus, sottolineando come abbia ricevuto delle informazioni da Monaco in merito ad un possibile ingresso di un partner nella proprietà bianconera.

Commentando una richiesta d'informazione di un utente, ha aggiunto che deve verificare la fonte ma le indiscrezioni confermerebbero che sia un partner molto importante.

Il giornalista Paganini ha parlato di un possibile ingresso di un partner nella Juventus

'Le plusvalenze non si fanno da sole e le procure sono al lavoro. Vedremo con quali tempistiche. Mi sembra infatti che ci siano “velocità” diverse. A Monaco mi hanno detto che a breve nella Juventus potrebbe entrare un partner molto importante'. Questo il post su Twitter di Paolo Paganini in riferimento al caso plusvalenze che ha riguardato la Juventus ma anche al fatto che potrebbe esserci l'ingresso di un partner importante nella proprietà bianconera.

Indiscrezioni che hanno bisogno di conferme, come dichiarato dal giornalista sportivo. Nel commentare una richiesta di informazioni di un utente, Paganini ha aggiunto: 'È un partner molto importante. Devo verificare. Aspetto news'. Intanto il presidente della Exor, in una recente intervista, ha sottolineato come la volontà della società bianconera sia quella di difendere la Juventus, aggiungendo che non può rappresentare un problema ma una soluzione per il calcio italiano.

Evidente anche il riferimento al lavoro fatto dall'ex presidente Andrea Agnelli, che ha saputo portare innovazione costruendo la Continassa ma lanciando anche il calcio femminile e l'under 23. Innovazione che invece non ha riguardato il calcio italiano, ancora molto indietro dal punto di vista strutturale e nell'investimento nei settori giovanili e nel calcio femminile.

Il caso plusvalenze e le sanzioni della Corte Federale d'Appello

La Juventus è stata penalizzata con 15 punti dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze. In attesa che vengano ufficializzate le motivazioni, la società bianconera valuta il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che potrebbe confermare o annullare la penalizzazione.