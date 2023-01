Nel mercato di gennaio potrebbe far ritorno temporaneamente alla Juventus il laterale sinistro Luca Pellegrini, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, dove non è considerato un titolare. Il tecnico Glasner sta infatti schierando la squadra con il 3-5-2, un modulo di gioco che non agevola un terzino puro. Per questo il giocatore starebbe valutando un ritorno a Torino, per essere girato immediatamente a un altro club del campionato italiano.

Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe la Lazio, con Maurizio Sarri che gradirebbe l'arrivo di un terzino sinistro.

Il suo eventuale ingaggio però sembra dipendere dalla cessione di Fares, se dovesse partire la Lazio potrebbe valutare il suo acquisto.

La società bianconera fra l'altro a giugno potrebbe perdere un altro terzino essendo in scadenza di contratto a fine stagione: Alex Sandro, che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Proprio per questo, almeno per giugno, potrebbe arrivare un rinforzo per la fascia sinistra difensiva.

Luca Pellegrini potrebbe trasferirsi alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Luca Pellegrini potrebbe far ritorno nel campionato italiano per trasferirsi alla Lazio. Il terzino non è un titolare nell'Eintracht Francoforte e gradirebbe una esperienza professionale: una delle ipotesi sarebbe rappresentata dalla Lazio, dove avrebbe la possibilità di lavorare con un tecnico molto abile a valorizzare i giovani come Maurizio Sarri.

Sui media si parla di un possibile prestito del giocatore dalla Juve ai biancocelesti con obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro.

L'arrivo di Pellegrini alla Lazio però sembrerebbe dipendere dalla cessione di Fares. Se quest'ultimo non dovesse partire, allora la società laziale si potrebbe affidare a un giovane per la fascia sinistra difensiva.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus intanto pensa al futuro in vista del possibile addio di Alex Sandro, in tal senso starebbe valutando l'ingaggio di Alejandro Grimaldo, che potrebbe arrivare dalla stagione 2023-2024.

Il laterale classe '95 è in scadenza di contratto con il Benfica a fine giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società portoghese. Si parla di un'offerta contrattuale triennale per lo spagnolo, che può giocare sia come terzino che sulla fascia a centrocampo.