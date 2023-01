Nelle ultime ore continua a tiene banco la sentenza della Corte federale che ha penalizzato la Juventus di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. Come noto il club bianconero, la scorsa primavera, era stato assolto in ben due gradi di giudizio ma il procuratore della Figc Giuseppe Chiné ha chiesto la revocazione del procedimento di proscioglimento per via delle novità sull'inchiesta Prisma trasmesse dalla Procura della Repubblica di Torino.

La Corte Federale ha così accolto il ricorso di Chinè infliggendo una penalizzazione maggiore rispetto alla richiesta del procuratore stesso (9 punti di penalizzazione ndr).

La cosa ha ovviamente scatenato la rabbia dei tifosi della Juventus che sui social hanno in massa 'promesso' di disdire gli abbonamenti alle Pay Tv. Ad esprimersi nelle ultime ore sulla vicenda anche Evelina Christillin: "Il club ha ragione a dire ne bis in idem, non si può essere condannati per un reato per il quale si è già stati assolti", ha dichiarato al Corriere di Torino.

La Juventus deve risalire

La Juventus, adesso, è chiamata a fare i conti con una classifica di Serie A che la vede scivolare a quota 22 punti: "Ritengo che quindici punti di penalizzazione siano un’enormità; nessun’altra squadra punita" ha aggiunto la Christillin. La Corte Federale come noto ha punito solamente la Juventus confermando l'assoluzione per gli altri otto club: "Ma non credo che le plusvalenze si facciano in solitudine" ha aggiunto la dirigente sottolineando di restare comunque fiduciosa: "E' un abisso da cui si dovrà e si potrà risalire con orgoglio e fiducia nel futuro".

Marchisio polemico

In molti, in queste ore, stanno dicendo la loro sulla penalizzazione che è stata inflitta alla Juventus. I tifosi bianconeri sono sconvolti e meditano azioni nei confronti dei media. In particolare sui social numerosi sostenitori juventini hanno spiegato che disdiranno in segno di protesta i loro abbonamenti a Dazn e Sky.

Il tifoso della Juventus ha voglia di restare da solo al fianco della squadra.

Anche diversi sostenitori vip del club bianconero hanno detto la loro e dopo Evelina Christillin anche Claudio Marchisio è intervenuto sull'argomento: "Dicesi plusvalènza: nel linguaggio econimico, incremento di valore, - ha scritto l'ex centrocampista della Juventus tramite il suo profilo di Twitter - differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Aggiungerei anche che viene sanzionata solo la Juventus, anche se usata da tutte le società".