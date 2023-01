La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, non solo per Primavera e Under 23 ma anche per la prima squadra. Lo dimostra la presenza degli osservatori bianconeri nel match disputato al Picco di La Spezia fra la squadra ligure e l'Atalanta. La società ha valutato non solo i vari Kiwior e Holm ma anche Hojlund e Scalvini. Il centrale italiano è un profilo seguito ormai da diversi mesi dalla Juventus, con Gasperini che già da tempo lo sta schierando titolare nonostante la giovane età. La crescita del classe 2003 è stata evidente nel ruolo da centrale di destra della difesa a tre.

Può giocare però anche in una difesa a quattro ma di certo si adatterebbe alla rosa bianconera, con Allegri che ormai da ottobre gioca con il 3-5-2. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, prezzo importante giustificato non solo dalla crescita del giocatore ma anche dai miglioramenti che ancora può fare. Anche l'Inter per la difesa vorrebbe Scalvini, con Marotta che lo valuterebbe anche come eventuale post Skriniar. A proposito dello slovacco, l'Inter gli ha offerto il prolungamento di contratto a circa 6 milioni di euro a stagione, il Paris Saint Germain invece gli garantirebbe una somma vicina ai 10 milioni di euro. Il mese di gennaio sarà decisivo per capire il futuro professionale di Skriniar.

Se non dovesse prolungare il contratto l'Inter potrebbe provare ad acquistare Scalvini.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Scalvini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Scalvini. Nella stagione 2023-2024 la difesa bianconera potrebbe subire diversi cambiamenti, con Alex Sandro in scadenza di contratto e con Rugani che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale.

Si parla dell'arrivo di Kiwior, centrale di sinistra dello Spezia ma anche di un difensore che possa giocare sulla destra. Ci si riferisce a Scalvini, altro giocatore osservato dalla società bianconera nel recente match fra Spezia e Atalanta. In questa stagione il centrale classe 2003 ha disputato fino 12 match nel campionato italiano con un gol oltre ad uno in Nations League con la Nazionale italiana.

Il commissario tecnico ha dimostrato di avere fiducia in lui avendo già schierato nonostante abbia solo 19 anni. Già 3 le partite disputate dal centrale con la Nazionale italiana.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare uno o due difensori centrali considerando che non solo Alex Sandro ma anche Rugani potrebbe lasciare Torino. A loro potrebbero aggiungersi anche Adrien Rabiot e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno come il brasiliano.