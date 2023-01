La Juventus è attesa da partite impegnative fra Coppa Italia e campionato che arriveranno dopo la pesante sconfitta contro il Napoli per 5 a 1. Un risultato che sembra aver ridimensionato le ambizioni della squadra bianconera, soprattutto per il modo in cui è maturata la sconfitta contro i campani. Attualmente la classifica dice Juventus terza in classifica a -10 dal Napoli, a sorprendere è stato il modo in cui la squadra di Spalletti abbia surclassato nel gioco quella di Allegri.

Tante le critiche nei confronti dell'allenatore bianconero, con numerosi addetti ai lavori e tifosi che gli imputano di guidare una squadra senza un'identità: tra i più critici Arrigo Sacchi, che intervistato da 'Il Mattino' ha definito la Juventus un film senza trama con un cast stellare.

Evidente il riferimento ai giocatori di qualità della squadra bianconera, che però non riescono a rendere come collettivo considerando le problematiche nel gioco riscontrate anche in questa stagione.

Sacchi ha definito il tecnico livornese un tattico senza una precisa volontà di costruire trame ma guidato dal solo intento di fare punti lasciando il pallino del gioco alle avversarie: chiaro il riferimento agli ultimi due successi della Juventus contro la Cremonese e l'Udinese, con i bianconeri che hanno vinto subendo però il gioco delle rivali.

Arrigo Sacchi ha parlato del gioco della Juventus

'Allegri è un tattico, la sua squadra non ha conoscenza collettiva. È un film senza alcuna trama ma con tanti premi Oscar come attori'.

Queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi in una recente intervista a Il Mattino in riferimento alla Juventus e al gioco mostrato dalla squadra di Allegri. L'ex tecnico ha aggiunto: 'Alla fine è meglio quei film che hanno nel cast chissà quali interpreti famosi ma sceneggiature che ti tengono attaccati allo schermo della Tv'.

Parole che testimoniano come per Sacchi la Juventus dovrebbe avere un gioco più efficace a dispetto ai tanti giocatori di qualità che ha nella rosa. Dichiarazioni quelle dell'ex tecnico del Milan che arrivano dopo il 5 a 1 subito dalla Juventus contro il Napoli e che confermano le problematiche della squadra bianconera, attualmente terza in classifica a -10 dal Napoli primo.

Sacchi sul Napoli

L'ex tecnico del Milan ha parlato anche del Napoli di Spalletti, sottolineando come sia arrivato il momento per la squadra campana di vincere il campionato. Sacchi ha aggiunto: 'Il gioco e le idee per Spalletti sono al centro di ogni cosa, in Italia è un'eccezione, sta spiegando a tutti che la bellezza è un valore, non solo un sogno'.