In queste ultime ore sembra essere praticamente sfumato un obiettivo della Juventus per il mercato: Jakub Kiwior pare infatti a un passo dall'ingaggio con l'Arsenal per 25 milioni di euro.

L'interesse della Juventus

La Juventus sembrava molto interessata all'acquisto di Kiwior, il quale rientrava fra i profili richiesti per rinforzare la fase difensiva, soprattutto in prospettiva futura.

Il difensore polacco ha infatti 22 anni e a lui si sarebbe potuto affidare il ringiovanimento del reparto difensivo bianconero.

Il giocatore sarebbe a un passo dall'Arsenal

In queste ore è però circolata sui media sportivi internazionali la notizia di una forte possibilità del trasferimento di Jakub Kiwior all'Arsenal che potrebbe firmare un contratto di cinque anni fino al 2028 per circa 3 milioni di euro a stagione. L'affare sarebbe a un passo dalla conclusione positiva.

Se davvero la cessione dovesse avvenire per 25 milioni, lo Spezia chiuderebbe così la cessione più remunerativa della sua storia, che supererebbe di molto il profitto di otto milioni e mezzo ricavato in passato dalla vendita di Okereke.

La squadra ligure aveva già rifiutato un'offerta importante, vicina ai 22 milioni, che era arrivata nelle scorse settimane dal Borussia Dortmund ed una inferiore del West Ham di circa 12 milioni.

Jakub Kiwior è di origine polacca, nato a Tychy il 15 febbraio 2000; il difensore è maturato calcisticamente nel GKS Tychy, dove si è fatto individuare come stella dall’Anderlecht per poi trasferirsi in Belgio nel 2016 per esordire nel settore giovanile. Il difensore era stato rintracciato dagli osservatori dello Spezia quando ancora militava nella MSK Zilina.

L'acquisto si era concretizzato nel 2021 con una spesa per il club ligure di soltanto 2,2 milioni di euro, comunque ritenuti un notevole investimento per la società e la dirigenza.

Le caratteristiche tecniche di Kiwior

Centrale difensivo ma con ottime doti di impostazione, Kiwior è considerato uno dei giocatori di prospettiva più promettente in europa; mancino forte fisicamente, si è messo in mostra anche ai Mondiali in Qatar 2022 con delle buone prestazioni.

Secondo quanto era trapelato, nelle scorse settimane la Juventus si era mossa in anticipo rispetto alla concorrenza, ma la notizia dell'imminente probabile cessione di Kiwior all'Arsenal di queste ore vedrebbe sfumare di uno dei principali obiettivi del club bianconero, che quindi dovrà virare su altri profili.