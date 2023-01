La Juventus è attesa da mesi impegnativi fra calcio giocato e mercato. C'è anche la situazione giudiziaria che sta pesando e non poco sulla stagione della società bianconera, che da gennaio è ripartita con difficoltà evidenti, soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli per 5 a 1. Si attendono novità dal fronte giudiziario, in base a quello la società bianconera cercherà di definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Le esigenze sono diverse, in particolar modo a difesa e a centrocampo. A tal riguardo potrebbe arrivare un rinforzo d'esperienza, piacerebbe molto Marcelo Brozovic, che dopo la valorizzazione di Calhanoglu come centrocampista centrale non ha più un ruolo così importante nell'Inter.

La stagione scorsa era uno dei riferimenti della squadra bianconera, non è un caso che abbia sottoscritto un contratto importante da 6,5 milioni di euro a stagione. La società milanese sarebbe pronta a lasciarlo partire, anche perché il giocatore non è più considerato un titolare ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Sul centrocampista ci sarebbe la Juventus, alla ricerca di un rinforzo d'esperienza a centrocampo da schierare davanti alla difesa e migliorare il gioco della squadra bianconera.

Possibile rinforzo per il centrocampo della Juventus Marcelo Brozovic

Secondo rumor di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista di esperienza e qualità per la stagione 2023-2024.

Piace Marcelo Brozovic, che in questa stagione anche a causa degli infortuni non sta raccogliendo molto minutaggio. Inzaghi sta valorizzando come centrocampista centrale Calhanoglu, oltre al fatto che gradualmente sta schierando l'ex Empoli Asllani. Da qui la possibilità di una sua cessione. Si parla di un suo possibile trasferimento al Chelsea ma sul giocatore ci sarebbe anche alla Juventus, che non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio che guadagna attualmente nella società milanese.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un calciomercato estivo in cui dovrà migliorare la difesa, non solo le fasce difensive ma anche il ruolo di centrale. A tal riguardo come terzino sinistro piacerebbe alla Juve Alejandro Grimaldo per il post Alex Sandro, si valuta un altro spagnolo per la fascia destra, Ivan Fresneda.

A proposito di partenze oltre al brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera a parametro zero anche Cuadrado, così come Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Il francese piace a diverse società inglesi, per quanto riguarda invece l'argentino potrebbe esserci un ritorno nel calcio sudamericano per chiudere la sua carriera professionale da giocatore.