La Juventus starebbe lavorando al mercato di gennaio con l'esigenza di rinforzare la fascia destra difensiva. Si valutano diversi nomi importanti anche se difficilmente ci saranno investimenti importanti a gennaio. C'è da lavorare anche in previsione della stagione 2023-2024, considerando che ci sono ben quattro giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Parliamo del brasiliano Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. A proposito del francese è diventato un giocatore molto importante, merito della fiducia di Massimiliano Allegri che nell'ultima stagione e mezza ha contribuito alla crescita.

Per questo, secondo rumor di mercato, il tecnico avrebbe chiesto il prolungamento di contratto del francese, che è in scadenza di contratto e che rischia di lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione. Allegri lo ritiene importante perché garantisce equilibrio e supporto al settore avanzato, lo dimostrano anche i gol che ha segnato in questa stagione in Champions League e in campionato. Si parla di una possibile offerta per il prolungamento di contratto da 7 milioni di euro a stagione più bonus al centrocampista francese. La società bianconera sarebbe pronta ad inserire anche un premio alla firma. Difficile che possa arrivare ai 10 milioni di euro a stagione più bonus che potrebbero garantirgli le società inglesi interessate all'ingaggio del giocatore.

Possibile offerta di prolungamento di contratto per Rabiot

Una stagione importante quella fino ad adesso disputata dal centrocampista, protagonista anche di un mondiale importante con la nazionale di Didier Deschamps, con la rappresentativa francese che ha perso in finale ai rigori contro l'Argentina dei compagni di squadra alla Juventus Leandro Paredes e Angel Di Maria. A proposito del centrocampista la società bianconera valuterà il riscatto del cartellino del giocatore a giugno.

Per quanto riguarda invece Di Maria molto dipenderà dalla volontà del giocatore di rimanete un'altra stagione nella società bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire in estate a parametro zero Alex Sandro [VIDEO], uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera con circa 6 milioni di euro a stagione. Il brasiliano sarebbe disposta ad accettare un ingaggio minore ma attualmente la volontà della Juve sarebbe quella di non volerlo confermare. Al suo posto potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.