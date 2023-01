La vicenda giudiziaria che potrebbe riguardare la Juventus potrebbe condizionare la classifica della squadra bianconera ed eventualmente pesare anche sul mercato di giugno. Come scrive Calciomercato.it la Juventus potrebbe valutare anche delle cessioni importanti nel calciomercato estivo. SI parla soprattutto di Dusan Vlahovic, che attualmente è considerato importante per il progetto sportivo della società bianconera. Di certo se dovessero arrivare punti di penalizzazione ed un'eventuale esclusione della Juventus dalle competizioni europee non è da scartare la sua cessione.

Giusto dire che la società bianconera, che in una nota ufficiale pubblicata a dicembre, si è detta tranquilla perché convinta della correttezza con il quale si è lavorato dal punto di vista societario nelle ultime stagioni. Se dovesse arrivare un'offerta per Vlahovic la Juventus potrebbe valutarla.

La società bianconera vorrebbe almeno 110 milioni di euro per Vlahovic, una somma che soprattutto le società inglesi non avrebbero problemi a spendere. Sul giocatore ci sarebbero Arsenal e Tottenham, quest'ultima potrebbe sostituire Kane, che piace al Bayern Monaco per la stagione 2023-2024.

Il giocatore piace a diverse società inglesi, ci sarebbe l'Arsenal che potrebbe fare un'offerta alla Juventus in previsione di un'annata calcistica in cui vorrebbe essere competitiva non solo nel campionato inglese ma anche in Champions League. La squadra di Arteta conta quindi di arrivare fra le prime quattro, attualmente le probabilità sono notevoli considerato il primo posto.

Per quanto riguarda il Tottenham, si parla di una possibile offerta del Bayern Monaco per Harry Kane. Se la punta inglese dovesse trasferirsi nella società tedesca, i londinesi potrebbero fare un'offerta alla Juventus per Dusan Vlahovic. A proposito della punta, potrebbe recuperare per il match contro l'Atalanta.

La Juventus potrebbe rinforzare soprattutto il settore difensivo per la stagione 2023-2024, soprattutto se fosse confermato Paredes a centrocampo. I giocatori Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto e potrebbe arrivare almeno un terzino sinistro. Piace molto Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Il giocatore ha dimostrato in Champions League la sua bravura essendo stato avversario il Benfica della Juve nei gironi della competizione europea.