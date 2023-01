La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e Calciomercato. I match di gennaio ci diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera, intanto però c'è da lavorare per il mercato di gennaio ed eventualmente anche per quello estivo. L'esigenza principale rimane rinforzare la fascia destra difensiva, serve un'alternativa a Cuadrado che come dichiarato da Allegri potrebbe recuperare per il match di Coppa Italia contro il Monza. Si valutano però le cessioni, se dovesse arrivare un'offerta per McKennie il centrocampista americano potrebbe lasciare Torino già a gennaio.

La Juventus lo valuta almeno 40 milioni di euro, una somma che non avrebbe problemi ad investire società inglesi, difficile invece che il Borussia Dortmund possa arrivare a tale somma. Se dovesse partire la Juventus potrebbe decidere di acquistare Rodrigo De Paul, magari in una modalità di pagamento agevolata. Fra l'altro l'Atletico Madrid di recente ha ceduto in prestito Joao Felix fino a giugno per circa 11 milioni di euro. Segnale evidente che potrebbe anche accettare una cessione in prestito con diritto di riscatto del cartellino di Rodrigo De Paul. Si parla anche di prestito oneroso a circa 10 milioni di euro e riscatto a circa 30 milioni di euro pagabili in diverse stagioni. Di certo l'argentino piace molto ad Allegri per la sua bravura negli inserimenti, può giocare mezzala ma anche trequartista a supporto di una punta.

Possibile rinforzo per il centrocampo Rodrigo De Paul

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe vendere McKennie già a gennaio o eventualmente a giugno. L'americano potrebbe garantire circa 40 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per acquistare Rodrigo De Paul. L'argentino sarebbe considerato cedibile dall'Atletico Madrid e potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto per un totale di 40 milioni di euro, più o meno la somma pagata dagli spagnoli nel calciomercato estivo del 2021 per acquistarlo dall'Udinese.

In questa stagione fino ad adesso con l'Atletico Madrid ha disputato 18 match fra campionato spagnolo, Coppa del Re e Champions League segnando segnando 2 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. E' stato uno dei migliori dell'Argentina nella vittoria del mondiale in Qatar a dicembre. Un giocatore che garantirebbe qualità e gol al centrocampo bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche la difesa in previsione di giugno, considerando che ci sono diversi giocatori che sono in scadenza di contratto. Uno su tutti Alex Sandro, che in questa stagione sta giocando da centrale di sinistra con prestazioni notevoli. Al suo posto potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, lo spagnolo è uno dei riferimenti del Benfica ed anche lui è in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.