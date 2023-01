Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe messo nel mirino due nomi per rafforzare la propria difesa nella prossima estate, quello di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro attualmente in forza al Benfica e quello di Strahinja Pavlovic, stopper del Salisburgo valutato circa 20 milioni di euro.

Juventus, per convincere Grimaldo sarebbero pronti 4 milioni di euro ed un contratto da 3 anni

La Juventus, nella prossima estate, vorrebbe potenziare la propria rosa in difesa e secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero messo nel mirino due nomi, quello di Alejandro Grimaldo e quello di Strahinja Pavlovic.

Per quanto concerne Grimaldo, il fluidificante del Benfica andrà in scadenza di contratto con i lusitani a fine anno e stando alle notizie, le parti non dovrebbero trovare un accordo per continuare la propria avventura insieme. Per tale ragione, la Juventus starebbe già preparando un'offerta da recapitare all'entourage del calciatore portoghese che dovrebbe essere pari a 4 milioni di euro per 3 anni. Oltre a Grimaldo, la Juve osserverebbe sempre per le fasce il nome di Rick Karsdorp, esterno basso della Roma che sarebbe ormai in rotta definitiva con la compagine giallorossa. Per lui, Thiago Pinto chiederebbe una cifra vicina ai 12 milioni di euro, una somma importante che avrebbe allontanato dal calciatore olandese le attenzioni del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

Calciomercato Juventus, Pavlovic sarebbe uno dei difensori che piacerebbe ai bianconeri

Come già anticipato, la Juventus oltre a Grimaldo starebbe osservando anche il profilo di Strahinja Pavlovic. Il centrale difensivo del Salisburgo verrebbe considerato una delle stelle nascenti del calcio serbo e il mondiale in Qatar giocato da titolare inamovibile nella formazione di Dragan Stojković ne è una controprova.

Stando alle indiscrezioni, la Juventus potrebbe tentare dunque di portarlo in bianconero nella prossima estate, conscia che la valutazione del ragazzo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante che la Juve potrebbe però spendere per un classe 2001. In ogni caso, per rinforzare la difesa, la Juventus non osserverebbe solo il nome di Pavlovic ma anche quello di Chris Smalling: il centrale della Roma andrà in scadenza di contratto con i giallorossi nella prossima estate e stando alle ultime indiscrezioni, l'entourage dell'inglese non avrebbe ancora trovato l'accordo per rinnovare con Thiago Pinto.

Le differenze economiche tra domanda ed offerta che ci sarebbero tra le parti potrebbero dunque far liberare Smalling dalla Roma a parametro 0 e la Juventus vorrebbe farsi trovare pronta a giugno per battere la concorrenza dell'Inter di Simone Inzaghi.