La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato e soprattutto vicende giudiziarie che potrebbero pesare in maniera evidente sulla situazione sportiva della squadra bianconera. Ai 15 punti di penalizzazione già arrivati per il caso plusvalenze potrebbero aggiungersene altri dovuto alla manovra stipendi e al possibile falso in bilancio. Anche la Uefa potrebbe adottare sanzioni pesanti alla società bianconera, si parla infatti di una possibile condotta antisportiva per la Juventus qualora i procedimenti in cui è essere coinvolta dovessero riscontrare irregolarità evidenti.

Una situazione che potrebbe portare ad un'inevitabile esclusione dalle competizioni europee della società bianconera per diverse stagioni. Squalifica che potrebbe decorrere dalla prima stagione in cui la Juventus si qualificherà alla Conference, Europa o Champions, League anche perché con le penalizzazioni già avute (a cui potrebbero aggiungersene altre) c'è il rischio che la Juventus non solo non si qualifichi alle competizioni europee ma che possa retrocedere in Serie B. Ad esempio il giornalista sportivo Paolo Ziliani ipotizza altri 40-45 punti di penalizzazione per la manovra stipendi.

Possibile esclusione dalle Coppe fino alla stagione 2026-2027 per la Juventus

La Juventus rischierebbe l'esclusione dalle competizioni europee per almeno tre stagioni.

Si parla di tre edizioni che potrebbe saltare qualora la Uefa dovesse riscontrare anti-sportività. Sanzione che arriverebbe se fosse riscontrare irregolarità nei procedimenti in cui la Juventus è coinvolta, dal caso plusvalenze fino ad arrivare alla manovra stipendi. Se fossero confermate le ipotesi di sanzioni la Juventus, potrebbe saltare tre stagioni di competizioni europee a partire dall'annata calcistica in cui ritornerà ad arrivare nei primi sette posti del campionato italiano.

L'indiscrezione del giornale sportivo preoccupa evidentemente i tifosi della Juventus, anche se non è da scartare la possibilità che la Uefa possa attutire la sanzione qualora la società bianconera dimostri di non voler portare più avanti il progetto Superlega, sostenuto dall'ex presidente Andrea Agnelli. A confermare la possibile esclusione dalle competizioni europee anche il giornalista sportivo Luca Momblano su Juventibus.

Il caso plusvalenze e il ricorso al Tar

Intanto la Juventus è pronta a fare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, che potrebbe confermare i 15 punti di penalizzazione o annullarli. Di certo saranno mesi molto impegnativi per la società bianconera, che dovrà fronteggiare indagini per diversi filoni, come ad esempio la manovra stipendi e il possibile falso in bilancio.