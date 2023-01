La Juventus ha recentemente annunciato la promozione di Francesco Calvo come direttore generale. Una decisione importante ma anche normalizzata dall'inibizione stabilita a carico di Federico Cherubini nell'ambito del caso plusvalenze in riferimento al quale sono stati comminati 15 punti di penalizzazione al club in classifica.

Come spiegato dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino il lavoro di Calvo sarà supportato da quello di Giovanni Manna, direttore sportivo della Juventus Next Gen. Potrebbero essere integrati in prima squadra nella dirigenza bianconera anche Marco Storari e Gianluca Pessotto, come sottolineato anche da Gazzetta.it.

La rosea ha voluto parlare anche di Massimiliano Allegri, oramai diventato un riferimento importante non solo per la squadra ma anche per la società. Il modo in cui sta gestendo una situazione difficile sul campo considerate le note vicende giudiziarie sarebbe stato molto gradito anche dalla proprietà bianconera, per questo si starebbe valutando la possibilità di prolungare l'intesa contrattuale con il tecnico per altre due stagioni. Il suo contratto con la Juventus scade a giugno 2025, la società bianconera starebbe così pensando di inserire altre due stagioni così da permettergli di lavorare ad un nuovo progetto sportivo con tanti giovani di qualità in aggiunta a giocatori di esperienza.

Possibile offerta di prolungamento di contratto per Allegri da parte della Juventus

Secondo Gazzetta.it la Juventus sarebbe pronta a prolungare il contratto di Massimiliano Allegri per altre due stagioni. C'è molta fiducia in società ma anche nella proprietà bianconera nei confronti del tecnico, che sta dimostrando una gestione ideale del gruppo squadra durante le note vicende giudiziarie che stanno riguardando il club e che potrebbero condizionare anche il lavoro dei giocatori.

Allegri sarebbe considerato ideale anche per il progetto sportivo che riguarderebbe la valorizzazione di giovani di qualità insieme a giocatori di esperienza che potrebbero aiutarli a migliorare. A tal riguardo i vari Bonucci, Perin, Locatelli e Pogba potrebbero essere molto utili.

Nel frattempo, venendo al campo, arrivano buone notizie: Dusan Vlahovic e proprio Paul Pogba hanno disputato una gara amichevole contro le giovanili andando in rete e mostrando una buona condizione fisica: pare che Allegri sia intenzionato a convocarli per il match di domenica contro il Monza.