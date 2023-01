La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo anche perché diversi giocatori hanno lasciato Torino. Basti pensare a Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata e de Ligt, sono arrivati invece Kostic, Bremer, Paredes, Di Maria, Pogba e Milik. Proprio l'ex Napoli è arrivato dall'Olympique Marsiglia come alternativa a Vlahovic. A causa degli infortuni di Di Maria e del recupero lento di Chiesa ha giocato molto, diventando anche decisivo in alcuni match non solo nel finalizzare ma anche nel supportare Vlahovic.

Un giocatore costato circa 1 milioni di euro per il prestito a cui bisogna aggiungere altri 9 milioni di euro in caso di riscatto del cartellino dalla società francese. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus sarebbe pronta ad acquistare il giocatore a giugno considerando l'ottimo impatto avuto nella società bianconera. Ha dimostrato di poter fare il titolare ma rappresenterebbe anche un'alternativa di qualità, oltre al fatto che può giocare anche a supporto di una punta centrale come dimostrato con Vlahovic. Sarebbe un acquisto a prezzo vantaggioso se consideriamo che costerà un totale di 10 milioni di euro se la società bianconera decidesse di riscattarlo. Di conseguenza Milik dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera nella stagione 2023-2024.

Altro riscatto sarà quello del cartellino di Kean dall'Everton, altro giocatori che negli ultimi match prima della pausa mondiale ha dimostrato di poter dare un contributo importante alla società bianconera segnando gol decisivi contro il Verona e l'Inter.

Possibile riscatto del cartellino di Milik da parte della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a riscattare il cartellino di Milik.

Il giocatore costerà un totale di 10 milioni di euro fra prestito e acquisto a titolo definitivo. Un investimento ideale considerando il rendimento fin qui garantito dall'ex Napoli oltre al fatto che può giocare a supporto o come punta centrale. Fra l'altro è un giocatore che accetterebbe anche di fare l'alternativa al titolare, è arrivato proprio per quello fino a diventare un titolare a causa degli infortuni di Di Maria e del recupero graduale di Chiesa.

Giocherà anche in questo inizio di gennaio anche perché Vlahovic sta recuperando dal problema alla pubalgia e potrebbe ritornare disponibile contro il Napoli o eventualmente contro il Monza in Coppa Italia.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe riscattare Milik a giugno, sarà invece acquistato sicuramente Kean avendo la società bianconera l'obbligo di acquisto. Diversa invece la situazione di Vlahovic per il quale si parla anche di una possibile cessione in caso di offerta di almeno 100 milioni di euro. Per il resto a giugno potrebbero lasciare Torino i giocatori in scadenza come Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Come sostituto del brasiliano piacerebbe Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.