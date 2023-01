La Juventus è stata una delle società più vincenti in Italia negli ultimi dieci anni. Grandi meriti alla gestione societaria ma anche alle scelte di mercato, spesso rivelatesi giuste. Basti pensare all'arrivo di Paul Pogba a parametro zero nel 2012, rivenduto poi nel 2016 al Manchester United per circa 100 milioni di euro. Il segreto di una Juventus vincente sono state anche le cosiddette seconde linee, fra queste spicca anche il nome di Mario Lemina, acquistato dalla società bianconera nel 2015 e proveniente dall'Olympique Marsiglia. Il centrocampista gabonese è stato due stagioni nella Juventus contribuendo alle vittorie dei bianconeri soprattutto nella seconda stagione a Torino.

Con il rientro di Marchisio dall'infortunio gradualmente il gabonese ha perso la titolarità, come raccontata dallo stesso centrocampista in una recente intervista a Yotube Colinterview. Il giocatore attualmente al Wolverhampton ha spiegato di aver avuto un diverbio con Allegri durante la sua esperienza professionale nella società bianconera che lo ha portato ad allenarsi da solo per un mese.

Il giocatore Lemina ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus

'In quel periodo Marchisio si infortunò e quindi ho potuto giocare più velocemente, il tecnico mi ha dato fiducia rapidamente e allo stesso tempo ero la sua seconda scelta, non c’erano altri a centrocampo'. Queste le dichiarazioni di Mario Lemina in riferimento alla sua esperienza professionale nella società bianconera.

Il giocatore ha aggiunto: 'Gioco sei match e per cinque volte sono il migliore in campo. Per me tutto andava bene'. Con il rientro di Marchisio la situazione per il gabonese è diventata difficile, a tal riguardo ah aggiunto: 'C'è stata una discussione con Allegri in allenamento, quel weekend avevamo perso e ho l'impressione che la sua frustrazione l'abbia messa su di me.

Da lì per un mese mi sono allenato da solo'. Parole importanti quelle del centrocampista, che ha poi dichiarato che furono giocatori come Chiellini e Buffon ad andare a parlare con il tecnico per invitarlo a reintegrarlo nella rosa bianconera.

Mario Lemina sulla Juventus 2016-2017

Il centrocampista Lemina ha voluto raccontare la Juventus 2016-2017, una squadra che arrivò in finale di Champions League e che perse contro il Real Madrid.

Il gabonese ha raccontato quanto fosse forte quella squadra, con Alex Sandro in forma, un centrocampo importante formato da Pjanic e Khedira, che in quella stagione non si infortunò mai. Senza contare la forza offensiva grazie a giocatori come Cuadrado, Higuain, Dybala e Mandzukic. Secondo Lemina la differenza nella finale di Champions League l'hanno fatta giocatori di notevole qualità come Cristiano Ronaldo.