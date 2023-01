Il calcio italiano sta vivendo una situazione economica difficile dovuta dapprima alla pandemia da coronavirus e successivamente alla guerra in Ucraina. Una situazione che avrebbe portato le società di Serie A a chiedere una rateizzazione delle tasse Irpef, grazie anche all'aiuto di Lotito, nominato recentemente senatore. Proprio sull'argomento ha voluto parlare Paolo Maldini nell'intervista prima del match fra Milan e Torino. Il direttore generale della società milanese ha lanciato una frecciatina indiretta alle società che hanno chiesto aiuto allo Stato per pagare le tasse Irpef ma anche a chi in generale vuole riformare il calcio italiano, facendo riferimento alla linea di sostenibilità intrapresa proprio dal Milan.

A tal riguardo Paolo Maldini ha dichiarato: ''Non ci scostiamo da quella linea di sostenibilità che abbiamo intrapreso. Quando tutti versano le lacrime di coccodrillo che il calcio è in difficoltà, noi dovremmo essere presi come esempio''. Parole importanti quelle del dirigente della società milanese, che ha aggiunto che il Milan ha una rosa competitiva per affrontare la seconda parte di stagione. Non disputerà però i quarti di finale di Coppa Italia considerando la sconfitta clamorosa negli ottavi di finale contro il Torino nei tempi supplementari. Ha parlato anche del rinnovo di contratto di Rafael Leao, sottolineando che c'è la volontà da entrambe le parti di trovare un'intesa sull'ingaggio del giocatore.

Il direttore generale del Milan Maldini ha parlato dell'importanza della sostenibilità nel calcio

Il direttore generale del Milan Paolo Maldini prima del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino, avrebbe lanciato una frecciatina a chi ha chiesto aiuto allo stato per pagare le tasse Irpef, ma in generale a chi vuole riformare il calcio per gli evidenti problemi economici che stanno riguardando il calcio italiano.

Per Maldini la linea da seguire è quella della sostenibilità, che ha garantito al Milan di vincere il campionato con i conti a posto. Per questo dovrebbe essere presa da esempio dalle altre società.

Il dirigente del Milan ha parlato di Rafael Leao e di De Ketelaere

Il dirigente Maldini ha parlato di Rafael Leao aggiungendo: ''La volontà di prolungare il contratto sembra esserci da entrambe le parti, i giocatori che hanno voluto prolungare il contratto lo hanno fatto, per questo è una decisione da prendere in due''.

In merito a De Ketelaere, il direttore generale del Milan ha invitato tutti ad avere pazienza e fiducia nel giocatore, basta guardare la storia di Tonali, che inizialmente non è riuscito ad adattarsi al Milan per poi diventare un riferimento della squadra milanese.