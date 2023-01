La Juventus ha iniziato la seconda parte di stagione con due vittorie importanti contro la Cremonese e l'Udinese. Contro i friulani uno dei migliori è stato Angel Di Maria, che ha giocato gran parte del match. Allegri nel post partita ha elogiato l'argentino, sottolineando tutte le qualità del giocatore. Sarà molto importante per la seconda parte di stagione in cui la squadra bianconera dovrà cercare di lottare per vincere, Campionato, Coppa Italia ed Europa League. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno e le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la società bianconera gradirebbe almeno un'altra stagione del giocatore a Torino.

Di recente ha parlato del futuro professionale di Di Maria anche Miguel Ángel Russo, tecnico del Rosario Central, convinto che prima o poi Di Maria tornerà in Argentina. Sarà importante però costruirgli una squadra importante intorno e che il calcio argentino cresca dal punto di vista tecnico. Il Rosario Central ha una struttura di giovani molto interessante ed eventuali cessioni potrebbero agevolare investimenti importanti, come ad esempio l'ingaggio di Di Maria. Per Russo, è un dovere quello del calcio argentino migliorare anche in considerazione della vittoria della Coppa del Mondo nel recente mondiale in Qatar.

Russo ha confermato il desiderio di ingaggiare Di Maria

''Siamo molto contenti per il suo Mondiale.

Il dialogo continua. Se verrà Di Maria, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Ad un certo punto tornerà, ne sono sicuro''. Queste le recenti dichiarazioni di Miguel Angel Russo. Il nuovo tecnico del Rosario Central ha aggiunto: ''Sappiamo che deve essere messa insieme una struttura di squadra per lui, in modo che possa finire la sua carriera professionale nella società argentina''.

Parole importanti quelle del tecnico, che sottolineano come si cercherà di ingaggiare il giocatore, in scadenza di contratto a giugno. Da valutare quando potrà ritornare nel campionato argentino. Molto dipenderà dalla seconda parte di stagione ma la Juventus gradirebbe una sua permanenza per un'altra stagione a Torino anche per agevolare la crescita dei giovani della rosa bianconera.

Di Maria ha dimostrato tutta la sua importanza contro l'Udinese e la speranza è che possa confermarsi anche nelle altre partite. La Juventus dovrà decidere anche il futuro professionale di altri giocatori. Tra i possibili partenti a giugno ci sono Alex Sandro e Paredes, che sta migliorando in prestazioni partita dopo partita. Decisivo contro l'Udinese, ha servito il passaggio per Chiesa, che ha poi dato l'assist per il gol di Danilo. Da valutare anche la permanenza o meno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, ovvero di Adrien Rabiot e Juan Cuadrado.