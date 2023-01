Dopo la sconfitta maturata nel derby di Supercoppa contro l'Inter per 0-3 nella finale di Riyad, il Milan sembrerebbe in cerca di rinforzi per la fase offensiva da inserire nell'organico di Stefano Pioli.

Sfumata la Supercoppa, il Milan ha intenzione di centrare comunque i suoi obiettivi minimi stagionali, tra cui la qualificazione alla prossima Champions League, centrando almeno il quarto posto in campionato.

La flessione che ha accompagnato la squadra rossonera nelle ultime prestazioni, soprattutto sul piano mentale, avrebbe spinto la dirigenza, ed in particolare Maldini, a riflettere su nuovi innesti per dare nuova linfa alla rosa e alle motivazioni del Milan per la prossima stagione.

In questo senso le voci che arrivano da Roma potrebbero interessare i rossoneri: infatti Zaniolo avrebbe chiesto al club di essere ceduto.

Zaniolo possibile obiettivo del Milan

Nicolò Zaniolo avrebbe chiesto alla Roma di essere messo sul mercato anche direttamente nella sessione invernale che si concluderà a fine gennaio, ma resta più probabile un suo addio al club giallorosso a fine stagione.

Il Milan starebbe riflettendo sull'eventuale acquisto di Zaniolo in estate [VIDEO], profilo molto noto nella dirigenza rossonera e che farebbe una coppia importante offensiva insieme a Rafael Leao o come alternativa in appoggio ad Olivier Giroud.

Zaniolo interessa anche in Premier League

È alto l'interesse per Nicolò Zaniolo anche in Premier League, dove sicuramente il talento italiano ha molti estimatori, soprattutto per le sue caratteristiche tecniche che ben si addicono al campionato inglese, fatto di velocità, fisicità e ripartenze.

Tra le squadre che hanno espresso intenzioni verso il cartellino dell'attaccante della Roma ci sono l'Arsenal di Arteta, il Newcastle con la sua nuova proprietà araba pronta ad investire fortemente sul prossimo mercato, ed anche il Tottenham di Antonio Conte, da sempre grande estimatore del ragazzo italiano.

Il prezzo fissato dalla Roma

La Roma ha ragionato sul valore del cartellino del talento italiano, classe 1999, ed è orientata a fissare il prezzo in almeno 40 milioni di euro.

A queste cifre sembra complesso un suo passaggio al Milan, soprattutto dopo il recente grande investimento su Charles De Ketelaere, acquistato per quasi 35 milioni dal Bruges e che non ha ancora soddisfatto i vertici rossoneri.

Per questo motivo si starebbe facendo avanti l'ipotesi di una trattativa con inserimento di contropartite tecniche per andare incontro alle esigenze economiche della Roma e per favorire una permanenza di Zaniolo nel nostro campionato, però a Milano sponda rossonera.