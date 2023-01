Dopo la sconfitta per 5-1 della Juventus contro il Napoli, tanti opinionisti hanno criticato il gioco proposto dalla squadra Massimiliano Allegri, ma anche il modo con cui il tecnico ha presentato il match nella conferenza stampa della vigilia.

Alcune critiche in tal senso sono arrivate anche da parte di Luciano Moggi. Secondo l'ex direttore generale della Juve, Allegri avrebbe parlato fin troppo, alimentando la discussione con Spalletti.

Il principale errore di Allegri sarebbe stato quello di definirsi "allenatore per sbaglio", in questo modo - secondo l'ex dg - avrebbe alimentato il pensiero di tanti juventini che lo hanno criticato e lo stanno criticando per il gioco della squadra bianconera.

Moggi ha poi voluto sottolineare che la Juventus attuale è completamente diversa rispetto a quella del 2015, che vantava campioni importanti che hanno saputo rimontare un iniziale svantaggio, ottenendo la vittoria del campionato. Un altro problema della Juventus, secondo Moggi, è quello realizzativo, con punte che fanno fatica a segnare, basti vedere i 27 gol segnati dalle punte bianconere fino ad adesso in questa stagione.

L'ex dirigente della Juve Moggi ha parlato delle dichiarazioni di Allegri prima del match contro il Napoli

'Mister Allegri, hai parlato troppo prima di Napoli-Juventus e non avresti dovuto dichiarare che ‘sei allenatore per caso o stai facendo l’allenatore per sbaglio’ perché, così facendo, avvalori il pensiero dei tifosi juventini, soprattutto dopo la sconfitta di Napoli', sono queste le dichiarazioni di Luciano Moggi nel suo editoriale su Libero.

L'ex direttore generale della Juventus ha poi aggiunto: 'Non avresti dovuto duettare a distanza con Spalletti sulle possibilità di Juve e Napoli, facendo alla fine la figura di chi non conosce neppure lo stato di forma dei suoi'.

Moggi ha poi sottolineato che tanti abbiano definito la Juventus la vera rivale del Napoli in questa stagione per il campionato, ma secondo lui non è realmente così.

Luciano Moggi ha poi confrontato la Juve attuale con quella del 2015

L'ex dirigente della Juve Moggi poi ha dichiarato: 'Allegri, non devi cascarci, perché questa Juventus non è quella del 2015, che recuperò 15 punti di classifica, era un'altra squadra basta menzionare nomi come Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci'.

Ha poi aggiunto: 'Prima avevi delle punte che segnavano, adesso invece la Juventus è il sesto attacco del campionato italiano con soli 27 gol'.